Укрпочта за год заработала от продажи незабранных посылок почти 3 миллиона

Укрпочта год назад начала продавать на аукционах посылки, которые не забрали их получатели, и с тех пор компания заработала почти 3 млн грн. Об этом пишет ЭП.

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Что известно

С 26 апреля 2024, когда состоялся первый аукцион, Укрпочта продала 187 лотов по 100 посылок в каждом и заработала почти 3 млн грн. Средняя стоимость лота составила 16 тысяч грн. Вырученные средства ушли в бюджет компании.

Начальная цена за каждую посылку составляет 10 грн. Таким образом, лот стоит 1 тыс. грн, а также в эту сумму добавляются 20% налога на добавленную стоимость.

Размер минимального шага повышения цены составляет 60 грн. Предыдущие аукционы завершались с разной ценой: и 10−25 тыс. грн и 95 тыс. грн.

Адресная информация удаляется, лоты формируются рандомно и состоят только из целых, не поврежденных посылок. Ни покупатель, ни Укрпочта не знают до момента покупки, что именно в лотах. Работники компании участия в аукционах не принимают.

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Самый дорогой лот приобрели за 160 тыс. грн. В то же время это был самый длинный и конкурентный аукцион за все время работы системы — за лот соревновались 115 участников, а торги продолжались почти 17,5 часов.

«В среднем в аукционе принимают участие около 10 участников. Количество участников может меняться в зависимости от заинтересованности конкретным лотом (фото паллетов с упакованными посылками добавляются к каждому лоту, — ред.), а также от региона, где находится лот», — рассказала начальница управления качества «Укрпочты» Анастасия Гулина.

В настоящее время аукционы проходят в Ивано-Франковске, Днепре, Черновцах, Запорожье, Хмельницком, Луцке, Тернополе, Ровно и Киеве.

Города выбирают по принципу наличия значительных остатков отправлений и с точки зрения возможной заинтересованности покупателей. Победитель может сам забрать посылки или заказать адресную доставку по Укрпочте.