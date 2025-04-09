В Киеве тарифы на тепло останутся неизменными до конца войны — НКРЭКУ

Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приняла решение о сохранении действующих тарифов на тепло для жителей Киева. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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Для бытовых потребителей тепло из киевских ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго» обойдется в 969,89 грн/Гкал на период действия военного положения и шесть месяцев после его завершения.

Решение регулятора было принято через постановление, которое вносит изменения в постановление НКРЭКУ от 22 декабря 2021 г. № 2728. Это постановление устанавливает тарифы на тепло для ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, и было принято на состоявшемся во вторник 8 апреля заседании.

После завершения указанного периода тарифы на тепло для бытовых потребителей двух теплоэлектроцентралей «Киевтеплоэнерго» будут автоматически повышены на 9,3% - до 1 059,99 грн/Гкал.

В то же время, комиссия сразу повысила тарифы на тепловую энергию ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 для других категорий потребителей на 5,6%. В частности, тарифы для нужд религиозных организаций составят 2075,78 грн/Гкал, бюджетных учреждений — 2075,68 грн/Гкал, других потребителей — 2076,00 грн/Гкал.