Европейский инвестиционный банк предоставляет Украине 300 млн. евро на восстановление энергетики и критической инфраструктуры. Об этом сообщает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
ЕИБ предоставляет Украине 300 миллионов евро на восстановление энергетики и критической инфраструктуры
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По его словам, соответствующие соглашения подписаны в Брюсселе во время встречи с президентом ЕИБ Надеждой Кальвино.
Подробности
- 100 млн евро банк предоставит инвестиции в централизованное отопление, улучшение энергоэффективности, закупку необходимого оборудования, в том числе установок для производства электроэнергии или тепла.
- 100 млн евро — на реализацию проектов, направленных на улучшение водоснабжения и водоотведения.
- 100 млн евро — на восстановление объектов водо-, теплоснабжения и водоотвода, а также на модернизацию основных социальных услуг в сферах образования, здравоохранения и жилищном секторе.
«Во время встречи обсудили с Надеждой Кальвино реализацию совместных проектов и создание новых, в частности в сфере транспорта, социальной инфраструктуры, энергоэффективности и энергетики», — отметил Шмыгаль.
С начала полномасштабного вторжения россии в Украину ЕИБ мобилизовал более 2 млрд евро экстренного финансирования.
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