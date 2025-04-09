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9 апреля 2025, 17:10 Читати українською

ЕИБ предоставляет Украине 300 миллионов евро на восстановление энергетики и критической инфраструктуры

Европейский инвестиционный банк предоставляет Украине 300 млн. евро на восстановление энергетики и критической инфраструктуры. Об этом сообщает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Европейский инвестиционный банк предоставляет Украине 300 млн.
Фото: t.me/Denys_Smyhal

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По его словам, соответствующие соглашения подписаны в Брюсселе во время встречи с президентом ЕИБ Надеждой Кальвино.

Подробности

  • 100 млн евро банк предоставит инвестиции в централизованное отопление, улучшение энергоэффективности, закупку необходимого оборудования, в том числе установок для производства электроэнергии или тепла.
  • 100 млн евро — на реализацию проектов, направленных на улучшение водоснабжения и водоотведения.
  • 100 млн евро — на восстановление объектов водо-, теплоснабжения и водоотвода, а также на модернизацию основных социальных услуг в сферах образования, здравоохранения и жилищном секторе.

«Во время встречи обсудили с Надеждой Кальвино реализацию совместных проектов и создание новых, в частности в сфере транспорта, социальной инфраструктуры, энергоэффективности и энергетики», — отметил Шмыгаль.

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину ЕИБ мобилизовал более 2 млрд евро экстренного финансирования.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
TAN72
TAN72
9 апреля 2025, 17:41
#
Ну Ахметов в следующем году умножит свой капитал 😂
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