США зарабатывают почти $2 миллиарда в день благодаря пошлинам — Трамп

Соединенные Штаты зарабатывают на введенных пошлинах около $2 млрд долларов в день. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ответ на критику введения новых тарифов, сообщает Rapid Response 47.

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«У нас очень хорошо получается заключать, как я их называю, индивидуальные соглашения», — сказал Трамп.

Он добавил, что Япония, Южная Корея и другие страны отправляют своих представителей в США, чтобы заключить соглашение, которое позволит избежать введенных тарифов.

«Уже скоро Америка снова станет очень богатой», — отметил президент США.

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Напомним

Трамп объявил о введении пошлин на все ввозимые из-за границы товары. Об этом республиканец объявил в среду, 2 апреля, на пресс-конференции в саду Белого дома. Базовый тариф составит 10%, однако для многих государств он оказался выше.

Таможенные пошлины на товары из Китая составят 34%, из стран ЕС — 20%, из Швейцарии — 31%, из Великобритании — 10%, из Украины — 10%, из Израиля — 17%, из Казахстана — 27%. Один из самых высоких сборов наложен на Вьетнам (46%), Камбоджу (49%), Лаос (48%). россия в перечне не упомянута.

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