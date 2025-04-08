Информация, распространенная медиа о том, что налоговая якобы начала штрафовать продавцов на OLX, Promua, соцсетях и других платформах и автоматически отслеживает все денежные переводы на счета лиц, даже если они продают онлайн личные вещи, не соответствует действительности. Об этом говорится в сообщении ГНС.
В Налоговой заверили, что не штрафуют за продажу личных вещей на OLX и Promua
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Разъяснение Налоговой
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продажа индивидуального имущества (личных вещей) не расценивается как основание финансовой или административной ответственности за нарушение требований действующего налогового законодательства;
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только систематическая продажа и одновременно однородный ассортимент товаров имеет признаки предпринимательской (хозяйственной) деятельности. Это не касается реализации индивидуального имущества (личных вещей) гражданами с помощью электронных торговых платформ как OLX, Prom и любых соцсетей;
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усиление контроля за интернет-продажами осуществляется, чтобы предотвратить злоупотребления и уклонение от уплаты налогов именно в сфере предпринимательской деятельности.
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ГНС в очередной раз призывает остающихся в «тени» субъектов хозяйствования привести свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства самостоятельно и добровольно:
- официально зарегистрироваться как предприятие;
- производить расчеты через должным образом зарегистрированные РРО/ПРРО;
- соблюдать налоговое законодательство во избежание финансовой и административной ответственности в будущем.
Комментарии - 2
Не говоря о массе «патриотических» изданий, которые только и ждут повод облить грязью военно политическое руководство Украины.
… надо еще узнать что думают о этом «произволе» депутат железняк и гончаренко. И что скажет «путужний лидер оппозиции».