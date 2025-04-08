В Налоговой заверили, что не штрафуют за продажу личных вещей на OLX и Promua

Информация, распространенная медиа о том, что налоговая якобы начала штрафовать продавцов на OLX, Promua, соцсетях и других платформах и автоматически отслеживает все денежные переводы на счета лиц, даже если они продают онлайн личные вещи, не соответствует действительности. Об этом говорится в сообщении ГНС.