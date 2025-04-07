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7 апреля 2025, 15:10 Читати українською

Цены на российскую нефть упали до 50 долларов

Падение мировых цен на нефть привело к снижению цены на флагманский российский сорт нефти Urals до 50 долларов за баррель. Об этом пишет Bloomberg.

Падение мировых цен на нефть привело к снижению цены на флагманский российский сорт нефти Urals до 50 долларов за баррель.
Фото: depositphotos

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Падение нефти

Как отмечает агентство, падение цен на нефть усилило давление на государственный бюджет, лишая Кремль возможностей наращивать расходы для войны против Украины.

По данным Argus Media, цена на нефть марки Urals из балтийского порта Приморск упала 4 апреля до 52,76 долларов.

С начала вторжения, более трех лет назад, нефти этой страны торговались с большим дисконтом к мировому образцу Brent.

Читайте также: Цены на нефть падают дальше: торговая война США и Китая продолжает пугать рынки

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 5

+
+15
bonv
bonv
7 апреля 2025, 15:19
#
Нехай ще впаде більше.
+
+60
sacha2222
sacha2222
7 апреля 2025, 15:27
#
Ціна на російську нафту в 20$ буде самою ефективною санкцією яка змусить росію до реальних перемовин.
+
0
KValera
KValera
7 апреля 2025, 15:33
#
«російський сорт нафти Urals до 50 доларів за барель.» та «За даними Argus Media, ціна на нафту марки Urals з балтійського порту Приморськ впала 4 квітня до 52,76 доларів.»

Вы уже определитесь как стоимость 50 или 52.76
+
+15
Lamo
Lamo
7 апреля 2025, 16:10
#
Головне клік-бейтний заголовок — як би написали 52.76, то вже я пройшов би повз, бо про таку ціну вже в інших джерелах читав.
А так довелось перевірити…
+
0
Lamo
Lamo
7 апреля 2025, 17:14
#
Вже ціна нафти вгору рванула…
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