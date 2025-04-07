Цены на российскую нефть упали до 50 долларов

Падение мировых цен на нефть привело к снижению цены на флагманский российский сорт нефти Urals до 50 долларов за баррель. Об этом пишет Bloomberg.

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Падение нефти

Как отмечает агентство, падение цен на нефть усилило давление на государственный бюджет, лишая Кремль возможностей наращивать расходы для войны против Украины.

По данным Argus Media, цена на нефть марки Urals из балтийского порта Приморск упала 4 апреля до 52,76 долларов.

С начала вторжения, более трех лет назад, нефти этой страны торговались с большим дисконтом к мировому образцу Brent.

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