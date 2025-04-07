Германия настаивает на решительном отпоре тарифам, которые ввел президент США Дональд Трамп. Об этом заявил и.о. министра экономики Роберт Габек в разговоре с изданием Stern в преддверии собрания министров торговли ЕС, передает Лига.
Германия настаивает на решительном отпоре тарифам США
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Тактика устрашения
«Политике страха мы можем противопоставить только силу», — сказал он, очерчивая позицию Берлина. «Правительство США хочет использовать свое доминирование, чтобы принудить к уступкам и получить преимущества для себя», — добавил Габек. По его словам, Вашингтон рассчитывает, что хаотическое наращивание пошлин заставит другие страны броситься к Трампу с предложениями, умоляя о снисхождении в надежде смягчить удар. «Тактика США — создать как можно больше страха, чтобы другие от страха отступили», — объяснил он.
Европейский ответ
Габек призвал к сплоченной реакции и намекнул на возможные удары по американским технологическим гигантам. «
Трамп против диалога
Трамп же отвергает идею переговоров с Европой. 6 апреля на борту Air Force One он заявил журналистам, что снимет пошлины с ЕС только при условии, «пока они не будут платить нам много денег каждый год, прежде всего за настоящее, но также и за прошлое». Эта позиция усложняет поиск компромисса и обостряет торговое противостояние.
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О, ще один інструмент рашистів — вигадування неіснуючих боргів і ультимативно вимагати їх оплатити, а інакше «отключим газ» (у трампа — введемо тарифи).
Так само Гренландія йому цікава через велику кількість рідкісноземельних металів, а в прибережних районах Гренландії є нафта і газ, Панамська протока очевидно цікава знову ж таки з торговельного та митного погляду, Канада цікава в першу чергу для повноцінного поєднання штатів з Аляскою, загравання з відверто слабким кацапстаном (на даний момент порівняно з іншими економіками) з метою потенційного тиску на сильний Китай котрий наступає штатам на п`яти, трамп не робить нічого просто так, зараз перед ним задача максимум це знизити зовнішній борг штатів і він робить все можливе і неможливе для цього)
Інтереси інтересами. Питання в тому як ці інтереси досягаються. Разом з іншими, чи за рахунок інших.
І Трамп обрав саме право сили та булинг міжнародного рівня. Більше того — використовує всі ті самі брудні інструменти, що і кремль.
Республіканці (котрим є і трамп) будуть робити все в інтересах самої америки, я погоджуюся що трамп діє брудно, але йому очевидно байдуже, бо як я і сказав, республіканці це завжди про америку в першу чергу, це демократи підтримують концепцію «мир в усьому мирі» і «допоможемо всім», а республіканці мита проти партнерів вводять (Канада, ЄС, Китай, Ізраїль і тд), бо їм головне вирішувати проблеми всередині америки, а все інше їм до одного місця, що наглядно демонструє зараз трамп)
Я лиш хотів пояснити з якою конкретною метою це робить трамп, якщо в кремля війна проти України — це ідея фікс пукіна, то мотиви трампа, як республіканця, цілком зрозумілі, інша справа що в цих двох, як і в гітлера колись, ціль виправдовує методи
Для мене Трамп це реальність, яка неминуче мала наступити, і зробила це в його обличчі. Всі ми тепер маємо з цим справу, і краще це все розуміти, будувати прогнози та плани відповідно до нової реальності.
Пояснювати щось його дебілізмом — не мій вибір. Бо я точно не схильний думати, що мільярдер, двічі Президент наймогутнішої держави в історії після Римської імперії — не може бути дебілом. Але у всіх є вибір як пояснювати цю реальність.
Зараз я бачу як українська демпартійна булька починає пояснювати рішення про тарифи його дебілізмом, що Трампу ж*па, і тому подібне. Насправді ж, все зовсім не так.
США номер 1 по зовнішньому боргу у світі, який складає 36 трлн дол. Дефіцит бюджету США склав 1,8 трлн дол. Тільки в цьому фінансовому році (з вересня) цей дефіцит виріс на 25%.
Очевидно, що ставка на Маска і скорочення витрат не спрацювала. Команда Трампа розуміє, що не вжити заходів зараз — це отримати кризу і стагнацію трохи пізніше під закінчення терміну.
Зараз вам продемократичні ЗМІ втюхують «ой індекси падають, ціни для американців зростуть, Трампу п*ць». Якщо ви таке читаєте, то потім не дратуйтесь що нічого такого не сталось.
Насправді дійсно якийсь час поштормить. Але ефект буде абсолютно іншим. США це найбільший ринок у світі. Що мають зробити, наприклад, європейські компанії в цій ситуації? Через тарифи їхні машини стають не конкурентними.
Так, країни можуть запровадити тарифи у відповідь. І американські товари подорожчають. Але їх виробники ще більше переорієнтують на внутрішній ринок, на якому стане менше іноземних товарів. Пригадуєте міністр торгівлі США закликав купляти акції Тесли? Вони, до речі, після цього підросли, але зараз от прям точно час купляти ці акції. Бо Тесла точно один з найбільших вигодонабувачів цих тарифів. Так, вони скоріше за все втратять ринки, які вже втрачають. Пригадуєте всі раділи, що продажі Тесли падають в Європі, Китаї? Ну ок. Тепер в найбільшого виробника електрокарів у США будуть ще й значно нижчі ціни від конкурентів саме в США.
Загалом, Трамп перевертає світ, який давно мав померти. Він фактично скасував політичну компоненту американської економіки, коли багатьом країнам пропонували різні бонуси, щоб тримати їх в орбіті США.
Що нам з того всього? Ну, ми то точно якось тарифи не відчуємо. Але нам з цього те, що погано Росії, а от їм точно стане погано. Річ у тому, що найбільші споживачі російської нафти Китай та Індія полетять в стагнацію. Тому ті об'єми, які вони купляли їм вже будуть не потрібні. Щобільше, їм буде потрібна ще дешевша нафта, щоб робити продукти дешевшими на фоні росту тарифів.
Тому дивіться не за цінами на американському фондовому ринку, а за цінами на нафту. Це прямо нас стосується.
Віктор Андрусів, політичний та громадський діяч, аналітик та публіцист
А що взамін? Безробіття там і так надзвичайно низьке. І від того, що шити кросівки будуть не в'єтнамці, а щирі реднеки, багатшими вони не стануть. Кросівки просто дорожче будуть та і все.