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7 апреля 2025, 14:13 Читати українською

Германия настаивает на решительном отпоре тарифам США

Германия настаивает на решительном отпоре тарифам, которые ввел президент США Дональд Трамп. Об этом заявил и.о. министра экономики Роберт Габек в разговоре с изданием Stern в преддверии собрания министров торговли ЕС, передает Лига.

Германия настаивает на решительном отпоре тарифам, которые ввел президент США Дональд Трамп.

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Тактика устрашения

«Политике страха мы можем противопоставить только силу», — сказал он, очерчивая позицию Берлина. «Правительство США хочет использовать свое доминирование, чтобы принудить к уступкам и получить преимущества для себя», — добавил Габек. По его словам, Вашингтон рассчитывает, что хаотическое наращивание пошлин заставит другие страны броситься к Трампу с предложениями, умоляя о снисхождении в надежде смягчить удар. «Тактика США — создать как можно больше страха, чтобы другие от страха отступили», — объяснил он.

Европейский ответ

Габек призвал к сплоченной реакции и намекнул на возможные удары по американским технологическим гигантам. «Как Е С мы крупнейший общий внутренний рынок в мире. Американские компании хотят вести с нами бизнес, продавать здесь свою продукцию, американские цифровые корпорации получают большие прибыли в Европе. Объединенная Европа сильна, а в союзе с другими мы еще сильнее», — подчеркнул он. Он также поддержал жесткий курс президентки Еврокомиссии: «Поэтому я поддерживаю четкую позицию президентки Еврокомиссии Урсули фон дер Ляен: быть готовыми к контрмерам и уверенно вести переговоры».

Трамп против диалога

Трамп же отвергает идею переговоров с Европой. 6 апреля на борту Air Force One он заявил журналистам, что снимет пошлины с ЕС только при условии, «пока они не будут платить нам много денег каждый год, прежде всего за настоящее, но также и за прошлое». Эта позиция усложняет поиск компромисса и обостряет торговое противостояние.

Источник: Минфин
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Комментарии - 9

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0
neverice
neverice
7 апреля 2025, 14:49
#
«багато грошей щороку, насамперед за сьогодення, але також і за минуле»"
О, ще один інструмент рашистів — вигадування неіснуючих боргів і ультимативно вимагати їх оплатити, а інакше «отключим газ» (у трампа — введемо тарифи).
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0
Я_ __
Я_ __
7 апреля 2025, 14:59
#
Ти трохи не в той бік дивишся, трампу і сша на весь світ, і на Україну в тому числі - начхати, його турбує зовнішній борг штатів котрий зростає, через це угода про копали з Україною на 500 лярдів і відшкодування неіснуючих «кредитів» за поставки зброї протягом війни, через це вибивання кацапстану з ринку нафти — щоб продавати більше своєї нафти, через це крипторезерв штатів — щоб за допомогою найволатильнішого актива, на котрий ти не витрачаєш кошти, бо в резерві конфісковані монети, мати змогу злити їх потім на ринок і зменшити зовнішній борг, для цього ж і мита, але тут подвійна історія, з одного боку митами трамп хоче щоб американці купували більше всередині країни саме вітчизняних товарів, таким чином посилюючи внутрішню економіку, з іншого боку це можливість отримати привілеї перед іншими країнами, як от трамп виторговує за допомогою мит у Китаю покупку 50% тік-току.

Так само Гренландія йому цікава через велику кількість рідкісноземельних металів, а в прибережних районах Гренландії є нафта і газ, Панамська протока очевидно цікава знову ж таки з торговельного та митного погляду, Канада цікава в першу чергу для повноцінного поєднання штатів з Аляскою, загравання з відверто слабким кацапстаном (на даний момент порівняно з іншими економіками) з метою потенційного тиску на сильний Китай котрий наступає штатам на п`яти, трамп не робить нічого просто так, зараз перед ним задача максимум це знизити зовнішній борг штатів і він робить все можливе і неможливе для цього)
+
0
neverice
neverice
7 апреля 2025, 16:01
#
«Тактика США — створити якомога більше страху, щоб інші зі страху відступили».
Інтереси інтересами. Питання в тому як ці інтереси досягаються. Разом з іншими, чи за рахунок інших.
І Трамп обрав саме право сили та булинг міжнародного рівня. Більше того — використовує всі ті самі брудні інструменти, що і кремль.
+
0
Я_ __
Я_ __
7 апреля 2025, 16:25
#
Так, республіканцям в принципі начхати на всіх окрім самої америки, для них головне то їх країна, якби, це їх основна відмінність від більш політкоректних демократів)

Республіканці (котрим є і трамп) будуть робити все в інтересах самої америки, я погоджуюся що трамп діє брудно, але йому очевидно байдуже, бо як я і сказав, республіканці це завжди про америку в першу чергу, це демократи підтримують концепцію «мир в усьому мирі» і «допоможемо всім», а республіканці мита проти партнерів вводять (Канада, ЄС, Китай, Ізраїль і тд), бо їм головне вирішувати проблеми всередині америки, а все інше їм до одного місця, що наглядно демонструє зараз трамп)

Я лиш хотів пояснити з якою конкретною метою це робить трамп, якщо в кремля війна проти України — це ідея фікс пукіна, то мотиви трампа, як республіканця, цілком зрозумілі, інша справа що в цих двох, як і в гітлера колись, ціль виправдовує методи
+
+15
bonv
bonv
7 апреля 2025, 15:05
#
То не Трамп, а суцільне недорозуміння.
+
+15
bonv
bonv
7 апреля 2025, 15:06
#
Трамп перевертає світ, який давно мав померти.
Для мене Трамп це реальність, яка неминуче мала наступити, і зробила це в його обличчі. Всі ми тепер маємо з цим справу, і краще це все розуміти, будувати прогнози та плани відповідно до нової реальності.
Пояснювати щось його дебілізмом — не мій вибір. Бо я точно не схильний думати, що мільярдер, двічі Президент наймогутнішої держави в історії після Римської імперії — не може бути дебілом. Але у всіх є вибір як пояснювати цю реальність.
Зараз я бачу як українська демпартійна булька починає пояснювати рішення про тарифи його дебілізмом, що Трампу ж*па, і тому подібне. Насправді ж, все зовсім не так.
США номер 1 по зовнішньому боргу у світі, який складає 36 трлн дол. Дефіцит бюджету США склав 1,8 трлн дол. Тільки в цьому фінансовому році (з вересня) цей дефіцит виріс на 25%.
Очевидно, що ставка на Маска і скорочення витрат не спрацювала. Команда Трампа розуміє, що не вжити заходів зараз — це отримати кризу і стагнацію трохи пізніше під закінчення терміну.
Зараз вам продемократичні ЗМІ втюхують «ой індекси падають, ціни для американців зростуть, Трампу п*ць». Якщо ви таке читаєте, то потім не дратуйтесь що нічого такого не сталось.
Насправді дійсно якийсь час поштормить. Але ефект буде абсолютно іншим. США це найбільший ринок у світі. Що мають зробити, наприклад, європейські компанії в цій ситуації? Через тарифи їхні машини стають не конкурентними.
+
+15
bonv
bonv
7 апреля 2025, 15:08
#
Отже, в США стануть продаватись більше американські машини, і доходи їх виробників виростуть. В цій ситуації європейським компаніям вигідно будувати заводи на території США, щоб не втратити ринок. А це нові робочі місця, податки, інвестиції та доходи.
Так, країни можуть запровадити тарифи у відповідь. І американські товари подорожчають. Але їх виробники ще більше переорієнтують на внутрішній ринок, на якому стане менше іноземних товарів. Пригадуєте міністр торгівлі США закликав купляти акції Тесли? Вони, до речі, після цього підросли, але зараз от прям точно час купляти ці акції. Бо Тесла точно один з найбільших вигодонабувачів цих тарифів. Так, вони скоріше за все втратять ринки, які вже втрачають. Пригадуєте всі раділи, що продажі Тесли падають в Європі, Китаї? Ну ок. Тепер в найбільшого виробника електрокарів у США будуть ще й значно нижчі ціни від конкурентів саме в США.
Загалом, Трамп перевертає світ, який давно мав померти. Він фактично скасував політичну компоненту американської економіки, коли багатьом країнам пропонували різні бонуси, щоб тримати їх в орбіті США.
+
+15
bonv
bonv
7 апреля 2025, 15:09
#
Що далі? Європа і Китай опинились в дуже поганій ситуації. Насправді до ладу відповісти на тарифи Трампа їм нічим. Європейці імпортують зі США газ та нафту, тому тарифами вони хіба собі погано зроблять. А Китай і так має проблеми з ринками збуту, і втрачати один з найбільших зараз точно не час. Я думаю, що всі підуть на додаткові переговори, і будуть отримувати якісь мінімальні бонуси. Але нова реальність наступила: Трамп запустив свою МАГА. І через два роки це дасть колосальний ефект на американський ріст.
Що нам з того всього? Ну, ми то точно якось тарифи не відчуємо. Але нам з цього те, що погано Росії, а от їм точно стане погано. Річ у тому, що найбільші споживачі російської нафти Китай та Індія полетять в стагнацію. Тому ті об'єми, які вони купляли їм вже будуть не потрібні. Щобільше, їм буде потрібна ще дешевша нафта, щоб робити продукти дешевшими на фоні росту тарифів.
Тому дивіться не за цінами на американському фондовому ринку, а за цінами на нафту. Це прямо нас стосується.
Віктор Андрусів, політичний та громадський діяч, аналітик та публіцист
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0
neverice
neverice
7 апреля 2025, 16:20
#
Дуже спорно. Глобалізація зробила товари доступними. Власне, поточний рівень життя в США існує за рахунок того, що товари дешеві, через використання дешевої робочої сили за кордоном. Саме тому, американці можуть собі легко дозволити айфон, але не можуть дозволити няню чи електрика. Товари, зроблені в США будуть надто дорогими, що в результаті лише призведе до падіння рівня життя.
А що взамін? Безробіття там і так надзвичайно низьке. І від того, що шити кросівки будуть не в'єтнамці, а щирі реднеки, багатшими вони не стануть. Кросівки просто дорожче будуть та і все.
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