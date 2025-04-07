Германия настаивает на решительном отпоре тарифам США

Германия настаивает на решительном отпоре тарифам, которые ввел президент США Дональд Трамп. Об этом заявил и.о. министра экономики Роберт Габек в разговоре с изданием Stern в преддверии собрания министров торговли ЕС, передает Лига.

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Тактика устрашения

«Политике страха мы можем противопоставить только силу», — сказал он, очерчивая позицию Берлина. «Правительство США хочет использовать свое доминирование, чтобы принудить к уступкам и получить преимущества для себя», — добавил Габек. По его словам, Вашингтон рассчитывает, что хаотическое наращивание пошлин заставит другие страны броситься к Трампу с предложениями, умоляя о снисхождении в надежде смягчить удар. «Тактика США — создать как можно больше страха, чтобы другие от страха отступили», — объяснил он.

Европейский ответ

Габек призвал к сплоченной реакции и намекнул на возможные удары по американским технологическим гигантам. « Как Е С мы крупнейший общий внутренний рынок в мире. Американские компании хотят вести с нами бизнес, продавать здесь свою продукцию, американские цифровые корпорации получают большие прибыли в Европе. Объединенная Европа сильна, а в союзе с другими мы еще сильнее», — подчеркнул он. Он также поддержал жесткий курс президентки Еврокомиссии: «Поэтому я поддерживаю четкую позицию президентки Еврокомиссии Урсули фон дер Ляен: быть готовыми к контрмерам и уверенно вести переговоры».

Трамп против диалога

Трамп же отвергает идею переговоров с Европой. 6 апреля на борту Air Force One он заявил журналистам, что снимет пошлины с ЕС только при условии, «пока они не будут платить нам много денег каждый год, прежде всего за настоящее, но также и за прошлое». Эта позиция усложняет поиск компромисса и обостряет торговое противостояние.