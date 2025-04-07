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7 апреля 2025, 11:55 Читати українською

Европейский фондовый рынок обвалились из-за пошлин Трампа

В понедельник европейские акции стремительно пошли вниз, возглавив глобальный обвал, развернувшийся после объявления Дональдом Трампом новых широкомасштабных тарифов на прошлой неделе. Об этом сообщает CNBC.

В понедельник европейские акции стремительно пошли вниз, возглавив глобальный обвал, развернувшийся после объявления Дональдом Трампом новых широкомасштабных тарифов на прошлой неделе.
Фото Pixabay

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Глубина падения

Общеевропейский индекс STOXX 600 уже на старте торгов просел более чем на 6%, а к 09:42 удерживал снижение на 5,83%, скатившись до отметки 464 пункта — самого низкого уровня с начала 2024 года. Все отрасли и ключевые биржи региона понесли ощутимые потери. Немецкий DAX на ранних торгах потерял более 9,5%.

Неделя катастроф

На прошлой неделе Stoxx 600 уже упал на 8,4%, что стало самым плохим недельным результатом за пять лет. В последнее десятилетие Европа видела худший день лишь в начале пандемии COVID-19 в 2020-м. Триггером стало заявление Трампа о полном перечне «взаимных тарифов», шокировавших инвесторов своей масштабностью, спровоцировав волну распродаж по всему миру.

Торговая война набирает обороты

Решение США разожгло страхи перед глобальным торговым конфликтом. Китай ответил пошлинами в 34% на американскую продукцию, а Евросоюз пригрозил собственными мерами, если диалог с Вашингтоном провалится. На Уолл-стрит в конце недели акции резко обвалились: «Великолепная Семерка» — технологические гиганты — за день потеряла более $1 триллиона. В понедельник перед открытием торгов фьючерсы в США продолжали тонуть.

Азия в эпицентре

В Азии рынки также захлебнулись распродажами, где китайские акции стали главными жертвами. Экономики этого региона, по всей вероятности, ощутят сильнейший удар от тарифного противостояния.

К теме: Трамп отреагировал на падение рынков: «Иногда нужно употреблять лекарства, чтобы что-то исправить»

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Источник: Минфин
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