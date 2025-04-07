Азиатские фондовые рынки подверглись наибольшему падению с 2008 года

Торги на Токийской фондовой бирже открылись падением котировок на фоне ожидания инвесторами рецессии из-за ситуации с пошлинами США, сообщает The Guardian .

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Индекс Nikkei, отражающий динамику 225 ведущих компаний Японии, в первые минуты после открытия сессии потерял 8,8% и достиг отметки 30,792 пункта. Это первое подобное падение индекса с октября 2023 года, пишет газета.

Японский индекс TOPIX также снизился более чем на 8%.

В Южной Корее из-за резкого падения акций торги по индексу Kospi, который служит индикатором производительности фондового рынка страны, приостановили.

Ключевой индекс Гонконгской фондовой биржи HSI потерял более 9% и снизился до 20,7 тыс. пунктов, пишет Bloomberg.

Индекс CSI 300 упал почти на 5%. Доходность 10-летних облигаций Китая снизилась на 10 базисных пунктов и приблизилась к рекордно низкому значению, отмечает агентство.

Предыстория

2 апреля президент США Дональд Трамп ввел пошлины в отношении более чем 200 стран и территорий. На товары из Евросоюза будут действовать пошлины в размере 20%, из Китая — 34%, из Индии — 46%.

На фоне объявления о новых экономических мерах индекс S&P 500, в который включены крупнейшие американские корпорации, упал на 10,5%. Компании из индекса потеряли около $5 трлн рыночной стоимости.

Кроме того, под тариф 10% попали австралийские необитаемые острова Херд и Макдональд в южной части Индийского океана. Официально там никто не проживает, обитают лишь пингвины. В Белом доме объяснили, что острова были включены в список, потому что считаются территорией Австралии.