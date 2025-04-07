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7 апреля 2025, 11:35 Читати українською

Трамп отреагировал на падение рынков: «Иногда нужно употреблять лекарства, чтобы что-то исправить»

Дональд Трамп отреагировал на стремительное падение фондовых рынков, заверив, что не ставил своей целью спровоцировать этот спад своей политикой глобальных пошлин. Об этом сообщает CNBC.

Дональд Трамп отреагировал на стремительное падение фондовых рынков, заверив, что не ставил своей целью спровоцировать этот спад своей политикой глобальных пошлин.

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«Я не хочу, чтобы что-то падало, но иногда нужно употреблять лекарство, чтобы что-то исправить», — сказал Трамп журналистам на борту Air Force One 6 апреля. Его слова раздались на фоне бурных дискуссий о последствиях введенных тарифов.

Контекст и споры

Комментарий президента появился после того, как он поделился в Truth Social видео под названием «Трамп намеренно валит рынок». В ролике говорилось, будто инвестор-миллиардер Уоррен Баффет назвал шаги Трампа «лучшими экономическими решениями за полвека». Впрочем, фонд Berkshire Hathaway официально открестился от таких заявлений, опроверг причастность Баффета.

Почему Трамп не отступает

Президент объяснил свою твердость огромным торговым дисбалансом с Китаем. «У нас триллионный дефицит торговли с Китаем, ежегодно мы теряем сотни миллиардов долларов через Китай. И пока мы не разрешим эту проблему, я не буду заключать никаких соглашений. Я готов вести дела с Китаем, но они должны решить проблему своего профицита», — подчеркнул он.

Трамп видит в пошлинах инструмент для исправления экономических перекосов даже если рынки реагируют паникой. Его позиция остается жесткой: без изменений со стороны Китая компромисса не будет.

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Источник: Минфин
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