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6 апреля 2025, 12:24 Читати українською

Apple рассматривает возможность расширения производства iPhone в Бразилии, чтобы обойти тарифы Трампа — СМИ

Apple рассматривает возможность расширения производства iPhone в Бразилии как способ обойти импортные пошлины, объявленные президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. В пользу страны ниже взаимных тарифов США, установленных на уровне 10%. Об этом сообщает бразильское издание Exame со ссылкой на свои источники.

Apple рассматривает возможность расширения производства iPhone в Бразилии как способ обойти импортные пошлины, объявленные президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.
Фото: AI

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В текущей цепочке производства, в зависимости от того, что более половины поставок поступает из Китая, «яблочные» смартфоны могут быть на 40% дороже для американских потребителей.

Индия, которая в последние годы приобрела важное значение в стратегии Apple и удвоила производство iPhone между 2024 и 2025 годами, также пострадала: с 5 апреля на ее товары действует 26% пошлины.

Apple продает более 220 миллионов iPhone в год и имеет самый большой рынок в США. С такими высокими тарифами компания сталкивается с дилеммой: взять расходы на себя и уменьшить свою маржу или перевести это на потребителей, что может напрямую повлиять на спрос.

По данным аналитиков, опрошенных Reuters и агентством Counterpoint Research, цены могут вырасти на 30−40%. В четверг акции Apple упали на 9,3%, что стало самым плохим днем с марта 2020 года.

Читайте также: Цены на iPhone в США могут вырасти более чем на 40% из-за тарифов Трампа. Заденет ли это украинцев

Завод в Жундиае уже собирает iPhone в Бразилии

Возможность расширения производства в Бразилии начали изучать еще в прошлом году с обновлением оборудования и промышленных процессов. Foxconn в Жундиае уже собирает базовые модели iPhone 13, 14, 15 и недавно получила разрешение от Агентства по надзору за телекоммуникациями Бразилии (Anatel) на производство iPhone 16.

Одобрение сейчас распространяется только на базовую модель, в то время как более продвинутые модели, такие как iPhone 16 Pro и Pro Max, продолжают импортироваться. Однако увеличение производства смартфонов может получить популярность, если Apple нужно будет перераспределить свое глобальное производство, чтобы уменьшить тарифные расходы.

Foxconn в Бразилии работает по специальному режиму, позволяющему снижать местные налоги, но до сих пор это производство не привело к значительному снижению конечных цен на iPhone в стране. Поэтому фокус может измениться: использовать Бразилию как пункт сборки для экспорта на американский рынок, где тарифы на товары из Бразилии ниже, чем на товары из Китая и Индии.

Бразилия становится планом Б на фоне логистического кризиса

Согласно данным Counterpoint, рост тарифов может заставить Apple пересмотреть свои долгосрочные планы по Индии.

«Если высокие тарифы на iPhone, изготовленные в Индии, сохранятся, это повлияет на спрос в США», — отмечают аналитики консалтинговой компании. Для Бразилии это может оказаться редкой возможностью.

Решение Apple будет зависеть от способности завода в Бразилии справиться с большим объемом производства, не нарушая сроки, логистику и контроль качества.

Напомним

Президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на все ввозимые из-за рубежа товары. Об этом республиканец объявил в среду, 2 апреля, на пресс-конференции в саду Белого дома. Базовый тариф составит 10%, однако для многих государств он оказался выше.

Таможенные пошлины на товары из Китая составят 34%, из стран ЕС — 20%, из Швейцарии — 31%, из Великобритании — 10%, из Украины — 10%, из Израиля — 17%, из Казахстана — 27%. Один из самых высоких сборов наложен на Вьетнам (46%), Камбоджу (49%), Лаос (48%). россия в перечне не упомянута.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 6

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VSKravchenko
VSKravchenko
6 апреля 2025, 12:45
#
За даними аналітиків, опитаних Reuters і агентством Counterpoint Research, ціни можуть зрости на 30−40%. У четвер акції Apple впали на 9,3%, що стало найгіршим днем з березня 2020 року. Тільки акції Apple зараз коштують на 300% більше ніж у березні 2020 року, мені здається що правильніше сказати що вони повертаються до траєкторії нормального росту (бабл здувається)
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VSKravchenko
VSKravchenko
6 апреля 2025, 12:47
#
Це вийшло- За рахунок неадекватних вливань у фондову біржу, такий ріст акцій як був, просто неадекватний, тому опуститься до ±80$ за акцію, можна буде сказати що повернулися ціни до нормального росту
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Qwerty1999
Qwerty1999
6 апреля 2025, 13:02
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«Foxconn в Бразилії працює за спеціальним режимом...»

Но ему достаточно далеко до китайских фабрик Foxconn
с их режимом работы под названием 996 или в переводе:
с 09:00 до 09:00, шесть дней в неделю

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VSKravchenko
VSKravchenko
6 апреля 2025, 13:24
#
Я думаю что эти переносы в Бразилию не более чем игра на публику, когда возникнет торговый дисбаланс уже с Бразилией, полетят и туда тарифы 50%, я думаю что эпл делает это заявление чтобы выторговать себе что-то взамен на перенос в США, например какие-то налоговые преференции, хотя бы на какое-то время
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Qwerty1999
Qwerty1999
6 апреля 2025, 13:29
#
«перенос в США…»

Перенести производство айфонов в США — не возможно,
ведь у Apple нет собственного производства ни в Китае,
ни во Вьетнаме ни в Индии ни в Бразилии — там везде
фабрики компании Foxconn…

Почитайте на досуге, например, публикацию по ссылке:
https://bit.ly/4ll1K4H
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0
VSKravchenko
VSKravchenko
6 апреля 2025, 13:34
#
Я понимаю это, но мощности можно сделать в перспективе хотя бы для внутреннего рынка США
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