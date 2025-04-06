Apple рассматривает возможность расширения производства iPhone в Бразилии, чтобы обойти тарифы Трампа — СМИ

Apple рассматривает возможность расширения производства iPhone в Бразилии как способ обойти импортные пошлины, объявленные президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. В пользу страны ниже взаимных тарифов США, установленных на уровне 10%. Об этом сообщает бразильское издание Exame со ссылкой на свои источники.

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В текущей цепочке производства, в зависимости от того, что более половины поставок поступает из Китая, «яблочные» смартфоны могут быть на 40% дороже для американских потребителей.

Индия, которая в последние годы приобрела важное значение в стратегии Apple и удвоила производство iPhone между 2024 и 2025 годами, также пострадала: с 5 апреля на ее товары действует 26% пошлины.

Apple продает более 220 миллионов iPhone в год и имеет самый большой рынок в США. С такими высокими тарифами компания сталкивается с дилеммой: взять расходы на себя и уменьшить свою маржу или перевести это на потребителей, что может напрямую повлиять на спрос.

По данным аналитиков, опрошенных Reuters и агентством Counterpoint Research, цены могут вырасти на 30−40%. В четверг акции Apple упали на 9,3%, что стало самым плохим днем с марта 2020 года.

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Завод в Жундиае уже собирает iPhone в Бразилии

Возможность расширения производства в Бразилии начали изучать еще в прошлом году с обновлением оборудования и промышленных процессов. Foxconn в Жундиае уже собирает базовые модели iPhone 13, 14, 15 и недавно получила разрешение от Агентства по надзору за телекоммуникациями Бразилии (Anatel) на производство iPhone 16.

Одобрение сейчас распространяется только на базовую модель, в то время как более продвинутые модели, такие как iPhone 16 Pro и Pro Max, продолжают импортироваться. Однако увеличение производства смартфонов может получить популярность, если Apple нужно будет перераспределить свое глобальное производство, чтобы уменьшить тарифные расходы.

Foxconn в Бразилии работает по специальному режиму, позволяющему снижать местные налоги, но до сих пор это производство не привело к значительному снижению конечных цен на iPhone в стране. Поэтому фокус может измениться: использовать Бразилию как пункт сборки для экспорта на американский рынок, где тарифы на товары из Бразилии ниже, чем на товары из Китая и Индии.

Бразилия становится планом Б на фоне логистического кризиса

Согласно данным Counterpoint, рост тарифов может заставить Apple пересмотреть свои долгосрочные планы по Индии.

«Если высокие тарифы на iPhone, изготовленные в Индии, сохранятся, это повлияет на спрос в США», — отмечают аналитики консалтинговой компании. Для Бразилии это может оказаться редкой возможностью.

Решение Apple будет зависеть от способности завода в Бразилии справиться с большим объемом производства, не нарушая сроки, логистику и контроль качества.

Напомним

Президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на все ввозимые из-за рубежа товары. Об этом республиканец объявил в среду, 2 апреля, на пресс-конференции в саду Белого дома. Базовый тариф составит 10%, однако для многих государств он оказался выше.

Таможенные пошлины на товары из Китая составят 34%, из стран ЕС — 20%, из Швейцарии — 31%, из Великобритании — 10%, из Украины — 10%, из Израиля — 17%, из Казахстана — 27%. Один из самых высоких сборов наложен на Вьетнам (46%), Камбоджу (49%), Лаос (48%). россия в перечне не упомянута.