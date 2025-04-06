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6 апреля 2025, 10:01 Читати українською

Инфляция ускоряется: Нацбанк объяснил рост цен в Украине

В феврале 2025 года в Украине наблюдалось дальнейшее ускорение как общего уровня инфляции, так и базового. Согласно оценкам Национального банка, тенденция роста инфляции сохранялась и в марте. Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре регулятора за апрель.

В феврале 2025 года в Украине наблюдалось дальнейшее ускорение как общего уровня инфляции, так и базового.
Фото: AI

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Подробности

В феврале потребительская инфляция ожидаемо возросла до 13,4% г/г и была близка к траектории январского прогноза НБУ. Основные факторы ее ускорения — удорожание сырых и обработанных продуктов питания из-за худших прошлогодних урожаев и высоких производственных затрат бизнеса.

Базовая инфляция также ускорилась (до 12% г/г) из-за дальнейшего роста издержек бизнеса, в том числе на оплату труда и энергоресурсы, а также сохранения достаточно быстрого потребительского спроса. Инфляционные ожидания экономических агентов обладали разнонаправленной динамикой, однако в целом остались относительно устойчивыми.

Рост цен на сырые продукты в годовом исчислении ускорился под влиянием остаточных эффектов низких прошлогодних урожаев и конвергенции внутренних цен с ценами стран — торговых партнеров на фоне устойчивого экспорта. Продолжалось и подорожание обработанных продуктов из-за дальнейшего роста расходов на сырье, электроэнергию, оплату труда и логистику.

Свидетельством устойчивости фундаментального давления было ускорение роста цен на непродовольственные товары и услуги. Да, стремительнее дорожали услуги по здравоохранению, транспортные услуги, связи, отдыху и культуре.

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Между тем медленнее росли цены на услуги по личному уходу, страховые и финансовые услуги. В то же время цены на одежду и обувь оставались ниже, чем в прошлом.

В феврале рост цен на горючее ускорился прежде всего по причине высоких темпов увеличения стоимости автогаза. В то же время, профицит предложения бензинов, конкуренция между сетями АЗС и оптимизация логистики импортных поставок сдерживали подорожание горючего.

В феврале стоимость подакцизной продукции росла быстрее из-за дальнейшего повышения производственных затрат, а также корректировки цен с учетом усиления мер по борьбе с теневым предложением и вероятного влияния ожидаемого тестового внедрения Е-акциза.

Давление со стороны производственных затрат приводило к росту цен на фармацевтическую продукцию, медицинские товары и оборудование. В то же время, мораторий на повышение тарифов на отдельные жилищно-коммунальные услуги для населения в дальнейшем сдерживал административную инфляцию.

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Промышленная инфляция в феврале также ускорилась

Рост цен производителей ускорился (до 37% г/г), прежде всего из-за более высоких темпов роста цен в отрасли «поставки э/э, газа, пара» (65,1% г/г) учитывая влияние пересмотра стоимости услуг по передаче э/э НЭК «Укрэнерго» и повышения тарифов на транспортировку газа, что, вероятно, скажется на дальнейшем эффекте.

Значительная волатильность цен на глобальных сырьевых рынках, усиливавшаяся внутренними факторами (дефицитом кадров, увеличением затрат на энергию, логистику), обусловила ускорение роста цен в добывающей промышленности.

Благодаря ослаблению давления со стороны внешних цен на мясо птицы и свинину и снижению закупочных цен на молоко-сырье незначительно замедлился рост цен в пищевой переработке.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
+30
Kankakee
Kankakee
6 апреля 2025, 10:12
#
Ця купа графіків пояснює чому ціни на продукти виросли в середньому на 25%? 🤦‍♂️
+
0
Павел Еникеев
Павел Еникеев
6 апреля 2025, 12:02
#
Нет к сожалению графика печатного станка , причем всех стран. Было бы интеренсо увидеть цены продуктов к примеру в золотом эквиваленте.
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
6 апреля 2025, 12:32
#
Средние цены на те или иные продукты в разных странах
в долларовом эквиваленте доступны всем пользователям интернета.

Если вам известна цена золота в долларах, то в «золотой эквивалент»
сможете перевести самостоятельно.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
6 апреля 2025, 11:18
#
Мой поставщик снизил цену за кило творога со 140 грн до 120 грн — он
однозначно не читает ни инфляционные обзоры НБУ ни сайт Минфина…
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