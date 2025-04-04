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4 апреля 2025, 16:55 Читати українською

Трамп готов смягчить тарифную политику и назвал условия

Глава Белого дома Дональд Трамп выразил готовность смягчить тарифную политику США, если партнеры предложат привлекательные условия для сотрудничества. Об этом сообщает Bloomberg.

Глава Белого дома Дональд Трамп выразил готовность смягчить тарифную политику США, если партнеры предложат привлекательные условия для сотрудничества.

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Переговоры как ключ

«Тарифы дают нам большую силу для ведения переговоров», — сказал он журналистам, находясь на борту Air Force One. «Если кто-то скажет, что мы собираемся дать вам что-нибудь феноменальное», — добавил президент, подчеркнув, что все зависит от качества предложений.

Китай и TikTok в игре

Трамп намекнул на возможные послабления для Китая, если Пекин даст зеленый свет продажам американских активов ByteDance, материнской компании TikTok. «Возможно, Китай позвонит по телефону и скажет: 'Мы расстроены тарифами'», — предположил он, добавив, что соглашение по TikTok уже «очень близко».

Кто уже на крючке

Среди стран, пытающихся договориться с Вашингтоном, Трамп выделил Великобританию и Израиль. Последний даже отменил пошлины на американскую продукцию, надеясь на поблажки, но Белый дом остался неумолимым — израильские товары все равно обложили 17%-ной пошлиной.

Фармацевтика на очереди

Следующим фронтом торговой политики может стать фармацевтическая отрасль. «Мы смотрим на фармацевтику прямо сейчас… Это отдельная категория. Мы объявим об этом в ближайшее время», — пообещал он, держа интригу.

Экономические бонусы

Президент также положительно оценил удешевление энергоносителей и продуктов. «Мне нравится, что яйца дешевеют, если вы посмотрите на это. И очень важно, что цены на бензин снижаются», — отметил он, указав на эти изменения как плюс своей стратегии.

Источник: Минфин
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