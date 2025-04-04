Трамп готов смягчить тарифную политику и назвал условия

Глава Белого дома Дональд Трамп выразил готовность смягчить тарифную политику США, если партнеры предложат привлекательные условия для сотрудничества. Об этом сообщает Bloomberg.

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Переговоры как ключ

«Тарифы дают нам большую силу для ведения переговоров», — сказал он журналистам, находясь на борту Air Force One. «Если кто-то скажет, что мы собираемся дать вам что-нибудь феноменальное», — добавил президент, подчеркнув, что все зависит от качества предложений.

Китай и TikTok в игре

Трамп намекнул на возможные послабления для Китая, если Пекин даст зеленый свет продажам американских активов ByteDance, материнской компании TikTok. «Возможно, Китай позвонит по телефону и скажет: 'Мы расстроены тарифами'», — предположил он, добавив, что соглашение по TikTok уже «очень близко».

Кто уже на крючке

Среди стран, пытающихся договориться с Вашингтоном, Трамп выделил Великобританию и Израиль. Последний даже отменил пошлины на американскую продукцию, надеясь на поблажки, но Белый дом остался неумолимым — израильские товары все равно обложили 17%-ной пошлиной.

Фармацевтика на очереди

Следующим фронтом торговой политики может стать фармацевтическая отрасль. «Мы смотрим на фармацевтику прямо сейчас… Это отдельная категория. Мы объявим об этом в ближайшее время», — пообещал он, держа интригу.

Экономические бонусы

Президент также положительно оценил удешевление энергоносителей и продуктов. «Мне нравится, что яйца дешевеют, если вы посмотрите на это. И очень важно, что цены на бензин снижаются», — отметил он, указав на эти изменения как плюс своей стратегии.