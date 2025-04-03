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3 апреля 2025, 13:17 Читати українською

Приток прямых иностранных инвестиций в Украину уменьшился на четверть

В 2024 году приток прямых иностранных инвестиций в Украину составил $3329 млн. По сравнению с 2023 годом приток прямых иностранных инвестиций сократился на четверть (-$1,16 млрд). Об этом сообщил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев со ссылкой на данные НБУ.

В 2024 году приток прямых иностранных инвестиций в Украину составил $3329 млн.
Фото: НБУ

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Львиная доля (71,6%) потока прямых иностранных инвестиций в 2023 году остается реинвестированием доходов, полученных иностранным инвестором в Украине ($2 380 млн). Против позапрошлого года сумма реинвестированных доходов сократилась на 30% (-$1,02 млрд).

«Сокращение вероятно связано с ослаблениями валютных ограничений на трансграничные переводы со стороны НБУ, в том числе на вывод дивидендов, начавших действовать со второй половины прошлого года», — отметил Гетманцев.

В то же время существенно снизился объем долговых инструментов из-за сокращения обязательств перед иностранными инвесторами — аффилированными предприятиями (прежде всего по торговым кредитам).

Как результат, объем накопленных прямых иностранных инвестиций (запас) за прошлый год снизился на 0,7% ($0,38 млрд) до $54,57 млрд. Это на 17% меньше, чем за последний год перед полномасштабной войной (2021 — $65,75 млрд).

«Накопившиеся прямые иностранные инвестиции, если их сравнивать на душу населения со странами Центральной и Восточной Европы, были и остаются на очень низком уровне. Если брать ту же Польшу, которую до войны можно было считать +/- сопоставимой с нами по численности населения, то объем накопленных прямых иностранных инвестиций там составляет $335,2 млрд.»

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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yarg
yarg
3 апреля 2025, 13:59
#
Інвестнянь мобілізували ще 3 роки тому.


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