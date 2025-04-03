Volkswagen решил отказаться от поставок автомобилей в США, собранных в Мексике. Так автопроизводитель пытается предотвратить последствия новых пошлин со стороны Соединенных Штатов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильное издание Automotive News.
Volkswagen останавливает поставки автомобилей в США, собранных в Мексике
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Что известно
Крупная немецкая автостроительная компания VW планирует добавить импортный сбор на автомобили, собранные за пределами Соединенных Штатов.
Такую информацию от Volkswagen of America предоставили дилерам, и с ней ознакомилось Automotive News.
Как указано в меморандуме представителей немецкого автобренда, прекращается транспортировка транспортных средств по железной дороге из Мексики в США.
«Мексиканские» авто VW
Согласно данным из открытых источников, несколько предприятий Volkswagen в Бразилии, Мексике, Аргентине и Китае производят ряд моделей, существенно отличающихся от европейской продукции. Среди них модели Gol, Parati и Сантана, созданные на шасси моделей Golf и Passat предыдущих поколений.
Мексиканский филиал продолжает производство модели «1,6i» типа «Жук» с 1,6-литровым двигателем на 44 л.с., а с начала 1998 года освоен выпуск принципиально нового переднеприводного автомобиля Beetle на шасси моделей Golf, внешне похожего на известного «Жука».
В 2003 году Мексиканский филиал компании Volkswagen прекратил производство автомобилей VW Beetle. В том же году началось производство автомобилей T5. Сейчас на базе VW T5 выпускают модели VW Transporter, VW California[en], VW Caravelle и VW Multivan.
Напомним
Ранее «Минфин» написал, что Дональд Трамп ввел тариф в 25% на импорт в США любых автомобилей. Еще до выступления президента указ о введении этих пошлин был опубликован в федеральном регистре США.
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