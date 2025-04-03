Международный рынок: Доллар США падает к основным валютам после объявления пошлин Трампом

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 0,99%, более широкий WSJ Dollar Index — 0,62%.

Трамп объявил в среду о решении ввести зеркальные пошлины в отношении иностранных торговых партнеров его страны.

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При этом он пояснил, что американские пошлины «не будут полностью зеркальными», и показал таблицу, в которой указано, какие пошлины в среднем действуют в отношении США в других странах и какие вводятся в ответ.

Так, согласно таблице, в Китае пошлины на продукцию США составляют в среднем 67%, а ответные американские будут на уровне 34%. Пошлины в ЕС оцениваются в 39%, ответные — на уровне 20%. Пошлины со стороны Японии — 46%, ответные пошлины со стороны США — 24%.

Трамп также отметил, что установил базовый минимальный уровень пошлин в 10%. В Белом доме между тем пояснили, что он начнет действовать 5 апреля, а более высокие пошлины — 9 апреля.

Инвесторы опасаются ускорения инфляции в США в связи с новыми мерами.

Реакция валютного рынка

Евро по данным на утро торгуется на уровне $1,095 по сравнению с $1,0855 накануне.

Курс фунта вырос до $1,3095 против $1,3008 на закрытие предыдущей сессии.

В паре с иеной доллар снизился до 147,1 иены с уровня 149,28 иены на закрытие рынка в среду.

Аналитики Goldman Sachs отмечали, что опасения по поводу пошлин повышают спрос на защитные активы, к числу которых относится иена.

Напомним

Президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на все ввозимые из-за рубежа товары. Об этом республиканец объявил в среду, 2 апреля, на пресс-конференции в саду Белого дома. Базовый тариф составит 10%, однако для многих государств он оказался выше.

Пошлины на товары из Китая составят 34%, из стран ЕС — 20%, из Швейцарии — 31%, из Великобритании — 10%, из Украины — 10%, из Израиля — 17%, из Казахстана — 27%. Один из самых высоких сборов наложен на Вьетнам (46%), Камбоджу (49%), Лаос (48%). россию в перечне не упомянута.