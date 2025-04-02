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2 апреля 2025, 16:33 Читати українською

GameStop завершила размещение облигаций на $1,5 миллиарда

Американская компания GameStop, специализирующаяся на розничной продаже игр и программного обеспечения, завершила частное размещение конвертируемых старших облигаций на $1,5 млрд, включая опцион на $200 млн. Это следует из заявления компании, поданного в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), сообщает Incrypted.

Американская компания GameStop, специализирующаяся на розничной продаже игр и программного обеспечения, завершила частное размещение конвертируемых старших облигаций на $1,5 млрд, включая опцион на $200 млн.
Фото: wikipedia.org

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На прошлой неделе, 27 марта 2025 года, GameStop сообщила о выпуске облигаций. Речь шла о размещении конвертируемых облигаций без купонных выплат на сумму $1,3 млрд, а также о праве на дополнительное приобретение бумаг в размере до $200 млн.

Согласно документам, представленным в SEC, неназванный первоначальный покупатель полностью реализовал опцион Greenshoe. Это позволило увеличить общую сумму размещения облигаций до $1,5 млрд.

Срок погашения этих ценных бумаг — 1 апреля 2030 года. Облигации можно конвертировать в обыкновенные акции компании по цене $29,85 за акцию, что на момент размещения соответствовало премии в 37,5%.

Ранее GameStop заявляла, что планирует использовать привлеченные средства на общие корпоративные нужды, не исключая возможность покупки биткоинов. Если бы компания инвестировала всю полученную сумму ($1,5 млрд) в первую криптовалюту, она могла бы приобрести около 17 839 BTC по курсу, актуальному на момент заявления.

На момент подготовки материала биткоин торгуется на уровне $85 000. Акции GameStop торгуются по $22,7. Прирост на суточном чарте составляет 1,3%.

Если GameStop приобретет биткоины на всю сумму, компания может стать четвертым по величине корпоративным владельцем первой криптовалюты, уступая только Strategy, MARA и Riot Platforms, согласно данным Bitcoin Treasuries.

Напомним

«Минфин» писал, что 25 марта 2025 года компания GameStop объявила о добавлении биткоина как резервного актива фирмы в рамках обновления инвестиционной политики.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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