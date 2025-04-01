Кабинет Министров внес изменения в Правила дорожного движения, позволяющие мотоциклам и мопедам движение по полосам общественного транспорта. Об этом сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Мотоциклы и мопеды могут ездить по полосам общественного транспорта — изменения в ПДД
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«Дано право проезда мопедам и мотоциклам (за исключением мотоциклов с боковым прицепом, мотоколясок, трехколесных транспортных средств) полосой для движения маршрутных транспортных средств попутно общему потоку транспортных средств», — отметил Мельничук.
Соответственно, уточнено содержание информационно-указательных знаков 5.8 «Дорога с полосой для движения маршрутных транспортных средств» и 5.11 «Полоса для движения маршрутных транспортных средств».
Раньше полосами общественного транспорта могли ездить авто экстренных служб, таксисты и велосипедисты.
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