Продажи Tesla во Франции в марте упали 3-й месяц подряд

Во Франции в марте было зарегистрировано 3157 электромобилей производства американской Tesla, что на 36,8% меньше, чем годом ранее, сообщила местная отраслевая ассоциация La Plateforme Automobile.

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Падение продаж

В первом квартале было продано 6,69 тысячи электрокаров Tesla, что на 41,1% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Сокращение продаж зафиксировано в каждом из трех месяцев.

Продажи автомобилей со всеми типами двигателей во Франции в марте снизились на 14,5% и составили 153,84 тысячи, в январе-марте — на 7,8%, до 410 085 штук.

При этом реализация электромобилей в стране в первом квартале выросла на 18,2% — до 74,52 тысячи.

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Напомним

Ранее «Минфин» писал, что YouGov провел опрос в Германии и Великобритании в середине января, которые показали, что Маск воспринимается неодобрительно и что его вмешательство в политику этих стран нежелательно.

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