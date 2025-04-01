В условиях войны в Украине растет количество киберпреступлений. Мошенники используют доверие граждан, чтобы выманивать деньги, персональные данные и получать доступ к банковским счетам. Сегодня мошенники стали использовать фейковые ссылки якобы на страницу «Электронных петиций». Об этом говорится в сообщении МВД.
Нацполиция предупредила о новой схеме от мошенников — «Подпишите петицию»
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Как работает схема
Сначала украинцы получают сообщения с просьбой подписать петицию о присвоении почетного звания и ссылку на фейковую страницу, где нужно ввести авторизационные данные. Далее дельцы получают доступ к аккаунтам жертв.
Как распознать мошеннический сайт
Первое правило — проверяйте URL сайта. От мошенников оно будет содержать лишние символы, ошибки или домен, похожий на официальный. Подозрительные сообщения с незнакомых номеров или адресов могут быть частью аферы.
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