Нацполиция предупредила о новой схеме от мошенников — «Подпишите петицию»

В условиях войны в Украине растет количество киберпреступлений. Мошенники используют доверие граждан, чтобы выманивать деньги, персональные данные и получать доступ к банковским счетам. Сегодня мошенники стали использовать фейковые ссылки якобы на страницу «Электронных петиций». Об этом говорится в сообщении МВД.

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Как работает схема

Сначала украинцы получают сообщения с просьбой подписать петицию о присвоении почетного звания и ссылку на фейковую страницу, где нужно ввести авторизационные данные. Далее дельцы получают доступ к аккаунтам жертв.

Как распознать мошеннический сайт

Первое правило — проверяйте URL сайта. От мошенников оно будет содержать лишние символы, ошибки или домен, похожий на официальный. Подозрительные сообщения с незнакомых номеров или адресов могут быть частью аферы.