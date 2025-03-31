В Украине проведут автоматический перерасчет пенсий работающим пенсионерам. Когда ждать выплаты

Пенсионный фонд Украины с 1 апреля произведет автоматический перерасчет выплат работающим пенсионерам. Об этом сообщает пресс-служба ПФУ .

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Кому перечислят пенсии

По данным пресс-службы, пенсии перечислят людям, которые после назначения / предварительного перерасчета пенсии продолжали работать и на 1 марта 2025 года приобрели 24 месяца страхового стажа.

Также перечислят пенсии людям, которые отработали менее 24 месяцев, но после назначения или предварительного перерасчета пенсии прошло два года.

Если на 1 марта 2025 приобретено не менее 24 месяцев страхового стажа, перерасчет осуществляется с учетом страхового стажа. При этом пенсия может исчисляться с того заработка, с учетом которого пенсия уже исчислена. Если это целесообразно, может учитываться заработок, получаемый человеком, работая после назначения / предварительного перерасчета пенсии.

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Если после назначения / предварительного перерасчета пенсии на 1 марта 2025 г. приобретено менее 24 месяцев страхового стажа, перерасчет пенсии осуществляется не ранее чем через два года после ее назначения / предварительного перерасчета с учетом только приобретенного страхового стажа.

Когда будут выплаты

Выплата перечисленных пенсий будет производиться начиная с июня с учетом доплаты за апрель и май.