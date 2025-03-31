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31 марта 2025, 11:29 Читати українською

Мировые фондовые рынки падают из-за обострения торговой войны

31 марта глобальные рынки стремительно падают из-за опасений эскалации торговой войны, вызванной заявлениями президента США Дональда Трампа о новых пошлинах, которые вступят в силу со 2 апреля. Распродажа усилилась после его слов о намерении охватить тарифами все страны, сообщает Financial Times.

31 марта глобальные рынки стремительно падают из-за опасений эскалации торговой войны, вызванной заявлениями президента США Дональда Трампа о новых пошлинах, которые вступят в силу со 2 апреля.
AP Photo/Alex Brandon

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Заявления Трампа и реакция рынков

Трамп подтвердил, что со 2 апреля США введут пошлины «для всех государств», оставив открытым вопрос о возможных исключениях. Особую критику он направил на Азию, обвинив регион в «несправедливой торговле». Это привело к резкому падению азиатских индексов: японский Topix потерял 3,3%, Nikkei 225 — 3,9%, тайваньский Taiex — 4,2%, южнокорейский Kospi — 3%, а гонконгский Hang Seng — 1,6%. Американские и европейские фьючерсы также сигнализируют о спаде: Nasdaq 100 — минус 1,1%, S&P 500 — 0,6%, Stoxx 600 и FTSE 100 — по 0,6%.

Подробности

Более всего пострадали производители микрочипов: TSMC (-4,4%), Samsung Electronics (-3,5%) и японская Disco (-8%). В Гонконге Tencent и Alibaba потеряли 1,5% и 2% соответственно. В то же время инвесторы переходят к безопасным активам: цена золота достигла рекордных $3098 за унцию, а доходность 10-летних гособлигаций США снизилась до 4,2% (-0,06 п.п.), что отражает бегство от рисков.

Последствия эскалации

Падение рынков подчеркивает беспокойство инвесторов о влиянии тарифов Трампа на глобальную торговлю и экономический рост. Ожидается, что в ближайшие дни станут решающими для оценки масштабов торгового конфликта.

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Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
0
zephyr
zephyr
31 марта 2025, 11:38
#
Доступность венчурного капитала в США, -17.4% всего за месяц. МСБ омерики- помянём.
+
0
Три літри
Три літри
31 марта 2025, 13:22
#
Яким боком МСБ до фондових ринків?
+
0
zephyr
zephyr
31 марта 2025, 15:51
#
При чём тут фондовые рынки до венчурного капитала?
+
+15
bonv
bonv
31 марта 2025, 14:05
#
І біткоїн падає:)))
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