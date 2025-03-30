Госдеп США объявил о роспуске USAID и передаче функций

Государственный департамент США официально уведомил Конгресс о фактическом роспуске Агентства по международному развитию (USAID), передав часть его функций под управление внешнеполитического ведомства. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио, сообщает Укринформ.

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Детали реорганизации

28 марта Госдеп и USAID проинформировали Конгресс о планах реорганизовать структуру: до 1 июля 2025 года определенные функции USAID перейдут в Госдеп, а не соответствующие приоритетам администрации прекратят существование. Рубио подчеркнул, что иностранная помощь должна служить интересам США, укреплять границы и партнерства. «USAID давно отстранился от своей миссии, что привело к мизерным результатам при огромных затратах», — заявил он, добавив, что при президентстве Дональда Трампа эта «безответственная эпоха» завершается.

Новый курс и сокращение

Рубио подчеркнул, что программы помощи переориентируются в пользу США и их граждан, сохраняя только ключевые инициативы по спасению жизней и стратегические инвестиции для партнеров. Между тем, по данным Reuters, Госдеп увольняет почти всех сотрудников USAID, чьи должности не защищены законом. В пятницу персонал получил уведомления о сокращениях, запланированных на июль и сентябрь.