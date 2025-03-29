Стартап xAI, занимающийся искусственным интеллектом, приобрел социальную платформу X, которой также управляет Илон Маск. Об этом бизнесмен сообщил 28 марта в своем сообщении, отметив, что соглашение объединит технологические возможности xAI с широкой аудиторией X.
xAI Илона Маска приобрел его же соцсеть X за $33 млрд
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Условия сделки и оценка
Маск отметил, что объединение оценивает xAI в $80 млрд, а X — в $33 млрд, учитывая $12 млрд долга, что производит общую стоимость X $45 млрд. Соглашение реализовано через обмен акциями, а вновь созданная структура XAI Holdings, по данным источников, будет иметь стоимость более $100 млрд без учета долга. Morgan Stanley выступил единственным финансовым советником, представляя обе стороны.
Подробности
По словам Маска, слияние xAI и X «раскроет огромный потенциал», совмещая передовые AI-технологии с массовым охватом платформы. «Их будущее тесно связано, и мы объединяем данные, модели, вычисления и таланты», — добавил он. Соглашение также стабилизирует положение инвесторов X после неопределенности, вызванной изменениями на платформе, отпугнувшими часть пользователей и рекламодателей, и усиливает связь с xAI, использующей данные X для совершенствования своего чат-бота Grok.
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14 березня Трамп наказав закрити сім урядових установ, зокрема Агентство США із глобальних медіа — головну організацію «Голосу Америки» і «Радіо Свобода». Усі співробітники були відправлені у відпустку. У Білому домі заявили, що американські платники податків більше не будуть «на гачку радикальної пропаганди».
Однак суд дав «Радіо Свобода» надію після скандального указу президента США Дональда Трампа про закриття. 24 березня федеральний суддя Ройс С. Ламберт поставиновив: «Керівництво USAGM не може однією пропозицією, яка не дає практично жодних пояснень, змусити „Радіо Свобода“ закритися — навіть якщо президент наказав їм це зробити». За словами судді, спроба американської адміністрації позбавити медіа коштів не підтверджена «жодними фактами або міркуваннями».
У листі йдеться про те, що попереднє рішення про закриття грантової угоди скасовано і що «Радіо Свобода» поки що продовжуватиме отримувати федеральні кошти.
Утім, Лейк додала, грантова угода може бути скасована і пізніше, якщо USAGM вирішить, що це доцільно відповідно до чинного законодавства.
Радниця також відповіла на позов «Радіо Свобода», повідомивши суд про те, що припинення гранту було скасовано, щоб покласти край юридичному протистоянню з мовником.