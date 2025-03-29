xAI Илона Маска приобрел его же соцсеть X за $33 млрд

Стартап xAI, занимающийся искусственным интеллектом, приобрел социальную платформу X, которой также управляет Илон Маск. Об этом бизнесмен сообщил 28 марта в своем сообщении, отметив, что соглашение объединит технологические возможности xAI с широкой аудиторией X.

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Условия сделки и оценка

Маск отметил, что объединение оценивает xAI в $80 млрд, а X — в $33 млрд, учитывая $12 млрд долга, что производит общую стоимость X $45 млрд. Соглашение реализовано через обмен акциями, а вновь созданная структура XAI Holdings, по данным источников, будет иметь стоимость более $100 млрд без учета долга. Morgan Stanley выступил единственным финансовым советником, представляя обе стороны.

Подробности

По словам Маска, слияние xAI и X «раскроет огромный потенциал», совмещая передовые AI-технологии с массовым охватом платформы. «Их будущее тесно связано, и мы объединяем данные, модели, вычисления и таланты», — добавил он. Соглашение также стабилизирует положение инвесторов X после неопределенности, вызванной изменениями на платформе, отпугнувшими часть пользователей и рекламодателей, и усиливает связь с xAI, использующей данные X для совершенствования своего чат-бота Grok.