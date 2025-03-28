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28 марта 2025, 19:36 Читати українською

Hyundai, Samsung и LG: Южнокорейские гиганты готовятся к возвращению на российский рынок

Крупнейшие компании Южной Кореи уже начали готовиться к возвращению на российский рынок. Это происходит на фоне переговоров о завершении войны рф против Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Korea Times.

Крупнейшие компании Южной Кореи уже начали готовиться к возвращению на российский рынок.

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Что известно

Как пишет издание, речь идет о Hyundai, Samsung и LG. Компании ускоряют подготовку и рассматривают целесообразность возобновления бизнеса в рф.

LG Electronics

В частности, источники The Korea Times рассказали, что «быстрые шаги» делает LG Electronics. Компания, вероятно, уже частично возобновила работу своего завода по производству бытовой техники в москве.

Неназванный представитель LG объяснил, что компания якобы хочет предотвратить деградацию производственных мощностей, простаивающих с начала полномасштабной войны. При этом производство производят с использованием складских запасов завода. До войны на предприятии в москве производили стиральные машины и холодильники.

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Hyundai Motor Group

Также возможность возвращения в россию может рассматривать Hyundai Motor Group. До начала полномасштабной войны Hyundai и Kia были одними из самых популярных автомобильных брендов в россии. Но компания продала свой завод в Санкт-Петербурге в декабре 2023 года за 10 тысяч рублей (120 долларов) с возможностью выкупа в течение двух лет. Соответственно, Hyundai Motor Group должна принять решение о том, возвращаться ли ей в россию, до конца 2025 года.

«Пока никакого решения не принято, и компания внимательно следит за развитием ситуации», — рассказал The Korea Times официальный представитель компании.

При этом дочерние компании Hyundai Motor — Kia, Hyundai Mobis и Hyundai Steel — недавно разместили в россии вакансии.

Samsung

Целесообразность возвращения в россию сейчас, вероятно, рассматривает и Samsung Electronics.

Компания приостановила работу своего завода в Калуге в 2022 году. Там ежегодно выпускалось около 1 миллиона телевизоров, мониторов и стиральных машин. Но Samsung продолжала присутствовать в россии из-за «параллельного импорта» (ввоз товаров в страну без разрешения производителя).

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Источник: Минфин
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