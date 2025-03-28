С 2014 года рф нанесла ущерб Украине на $1 триллион — ОП

За все время российской агрессии, которая началась в 2014 году, нанесенный Украине общий ущерб может достигать $1 трлн. Об этом заявила заместитель руководителя Офиса президента Ирина Мудрая, сообщает Укринформ.

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«Мы знаем, что на сегодняшний день сумма потерь, которые нанесла россия только за три последних года войны, оценена уже в $589 миллиардов», — напомнила Мудра.

По ее словам, в связи с ежедневными ударами России по украинской территории реальная сумма ущерба продолжает ежедневно расти.

«Эти цифры одна из более консервативных оценок. Если брать с начала войны в 2014 году, то эта сумма может достигать и $1 триллиона, среди которых десятки тысяч уничтоженных жизней», — добавила Мудра.

Напомним

«Минфин» писал, что в конце февраля 2025 года Всемирный банк, Европейская комиссия и ООН увеличили свои оценки общей стоимости реконструкции и восстановления Украины до $524 млрд в течение следующего десятилетия. Год назад стоимость оценивалась в $486 млрд.