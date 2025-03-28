Доля китайских электромобилей в общем объеме продаж таких машин в Европе в феврале снизилась до минимума за два года из-за торговых барьеров. По данным аналитической компании Dataforce, она сократилась до 6,9% с 7,8% в январе.
Доля китайских электрокаров в объеме продаж в Европе упала до минимума за 2 года
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Детали
В октябре 2024 года Евросоюз утвердил высокие пошлины на импорт китайских электромобилей, которые в отдельных случаях доходят до 45%.
Регулятор пришел к заключению, что цепочки создания стоимости электромобилей в КНР выигрывают от несправедливого субсидирования.
В целом продажи электромобилей в ЕС в феврале выросли на 23,7%, сообщила ранее на этой неделе Европейская ассоциация производителей электромобилей ACEA.
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Увеличение продаж связано, в частности, с выходом новых моделей таких производителей как Volkswagen, Renault и Kia, отмечает аналитик Dataforce Джулиан Литцингер.
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