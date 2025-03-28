В январе 2025 года в Украину было импортировано 6013 легковых электромобилей (BEV), что на 12% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает Укравтопром со ссылкой на данные Госстата.
В Украине вырос импорт электрокаров: 97% новых авто — из Китая
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Отмечается, что из этого количества новыми были 1403 авто (-14%), а 4610 — подержанные (+23%).
Львиная доля новых электромобилей (97%) была завезена из Китая. В то же время лидером по поставкам подержанных электромобилей были США — 44%.
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