Выпуск легковых и коммерческих автомобилей в Великобритании в феврале сократился на 11,6% относительно того же месяца прошлого года — до 82,178 тыс. Таковы данные Общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT).
Выпуск автомобилей в Великобритании сократился на 11,6%
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Что известно
Снижение продолжилось уже двенадцатый месяц подряд.
Для внутреннего рынка было выпущено 18,401 тыс. машин (сокращение на 22,3%). Производство автомобилей на экспорт упало на 8% до 63,777 тыс.
Таким образом, 77,6% произведенных в Великобритании машин были отправлены на экспорт.
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Страны Европейского союза остались основным пунктом назначения британских легковых автомобилей (53,5% экспорта).
Второе место заняли США (19,7%), третье — Китай (6,3%). Поставки в ЕС и КНР сократились на 9,6% и 10,9% соответственно, в США — подскочили на 34,6%.
В прошлом месяце в стране было выпущено 27,398 тыс. электромобилей и гибридов, что на 5,6% ниже прошлогоднего показателя.
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