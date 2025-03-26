Эксперты из iSeeCars определили самые и менее ликвидные автомобили в возрасте до 5 лет на рынке США. Об этом сообщает Укравтопром.
Рейтинг: Какие авто в США больше и меньше теряют в цене за 5 лет после покупки
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Согласно исследованию, средняя потеря цены за 5 лет составила 45,6%. Быстрее всего дешевеют электромобили, а лучше всего сохраняют стоимость спорткары.
Кто меньше всего теряет в цене
Топ-10 автомобилей с самой низкой амортизацией за 5 лет:
- Porsche 911 — потеря 19,5% стоимости;
- Porsche 718 Cayman — 21,8%;
- Toyota Tacoma — 26%;
- Chevrolet Corvette — 27,2%;
- Honda Civic — 28%;
- Chevrolet Camaro — 28%;
- Toyota Tundra — 29,1%;
- Ford Mustang — 29,2%;
- Porsche 718 Boxster — 29,6%;
- Toyota Corolla Hatchback — 30,1%.
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Кто больше всего теряет в цене
ТОП-10 авто с наибольшей амортизацией за 5 лет:
- Jaguar I-Pace — потеря 72,2% стоимости;
- BMW 7 Series — 67,1%;
- Tesla Model S — 65,2%;
- Infiniti QX80 — 65%;
- Maserati Ghibli — 64,7%;
- BMW 5 Series Hybrid — 64,7%;
- Nissan LEAF — 64,1%;
- Maserati Levante — 63,7%;
- Tesla Model X — 63,4%;
- Cadillac Escalade ESV — 62,9%.
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