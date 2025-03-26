Рейтинг: Какие авто в США больше и меньше теряют в цене за 5 лет после покупки

Эксперты из iSeeCars определили самые и менее ликвидные автомобили в возрасте до 5 лет на рынке США. Об этом сообщает Укравтопром.

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Согласно исследованию, средняя потеря цены за 5 лет составила 45,6%. Быстрее всего дешевеют электромобили, а лучше всего сохраняют стоимость спорткары.

Кто меньше всего теряет в цене

Топ-10 автомобилей с самой низкой амортизацией за 5 лет:

Porsche 911 — потеря 19,5% стоимости;

Porsche 718 Cayman — 21,8%;

Toyota Tacoma — 26%;

Chevrolet Corvette — 27,2%;

Honda Civic — 28%;

Chevrolet Camaro — 28%;

Toyota Tundra — 29,1%;

Ford Mustang — 29,2%;

Porsche 718 Boxster — 29,6%;

Toyota Corolla Hatchback — 30,1%.

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Кто больше всего теряет в цене

ТОП-10 авто с наибольшей амортизацией за 5 лет:

Jaguar I-Pace — потеря 72,2% стоимости;

BMW 7 Series — 67,1%;

Tesla Model S — 65,2%;

Infiniti QX80 — 65%;

Maserati Ghibli — 64,7%;

BMW 5 Series Hybrid — 64,7%;

Nissan LEAF — 64,1%;

Maserati Levante — 63,7%;

Tesla Model X — 63,4%;

Cadillac Escalade ESV — 62,9%.

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