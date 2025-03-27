В Украине будет проведен автоматический пересчет субсидий: кого это касается

Домохозяйствам, в которых изменились доходы, в марте будет произведен автоматический перерасчет жилищных субсидий. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.

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Дважды в год — в марте и августе — домохозяйствам, в которых среднемесячный совокупный доход уменьшился или увеличился более чем на 50%, органы Пенсионного фонда осуществляют перерасчет размера назначенной жилищной субсидии в пределах установленного срока ее назначения.

Такой перерасчет производится автоматически, без обращения граждан.

При пересчете выплат с марта 2025 года среднемесячный совокупный доход учитывается за III и IV квартал 2024 года, который сравнивается с доходами за I и II кварталы 2024 года (именно за этот период был учтен доход при расчете жилищной субсидии на отопительный сезон).

Если в результате сравнения установлено, что доходы изменились более чем на 50% в большую или меньшую сторону, размер жилищной субсидии пересматривается.

Таким образом, у домохозяйств, у которых доходы уменьшились/увеличились более чем на 50%, с марта размер жилищной субсидии изменится: либо увеличится, либо уменьшится.

Напомним

«Минфин» писал, что Кабинет Министров изменил методику расчета среднемесячного совокупного дохода семьи для назначения всех видов государственной социальной помощи. Соответствующие изменения утверждены постановлением Кабмина № 303 от 18 марта.