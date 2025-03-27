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27 марта 2025, 9:37 Читати українською

В Украине выбрали автомобиль года

Титул «Автомобиль года 2025» в Украине завоевал Škoda Kodiaq. Об этом пишет «Укравтопром».

Титул «Автомобиль года 2025» в Украине завоевал Škoda Kodiaq.
Фото: skoda-auto.ua

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Победителями в других номинациях стали:

  • Городской легковой автомобиль — Volkswagen Golf;
  • Легковой автомобиль — Škoda Octavia;
  • Легковой автомобиль бизнес сегмента — Mercedes-Benz E-Class;
  • Городской кроссовер — Peugeot E-2008;
  • Кроссовер — Volkswagen Tiguan;
  • Внедорожник/SUV — INEOS Grenadier;
  • Легковой электромобиль — Porsche Taycan;
  • Компактный электрокроссовер — Hyundai IONIQ 5 N;
  • Электрокроссовер/SUV — Audi Q6 e-tron;
  • Гибридный автомобиль — Honda CR-V e:HEV;
  • Спортивный автомобиль — Audi RS 6 Avant GT;
  • Легковой автомобиль премиум сегмента — Mercedes-Benz E-Class;
  • SUV премиум сегмента — Audi Q7;
  • Пикап — Mitsubishi L200;
  • Семейный вен — Ford Tourneo Custom;
  • Автомобиль для коммерции — Ford Transit Custom;
  • Дизайн — Aston Martin DB12.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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