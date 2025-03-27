Титул «Автомобиль года 2025» в Украине завоевал Škoda Kodiaq. Об этом пишет «Укравтопром».
В Украине выбрали автомобиль года
►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Победителями в других номинациях стали:
- Городской легковой автомобиль — Volkswagen Golf;
- Легковой автомобиль — Škoda Octavia;
- Легковой автомобиль бизнес сегмента — Mercedes-Benz E-Class;
- Городской кроссовер — Peugeot E-2008;
- Кроссовер — Volkswagen Tiguan;
- Внедорожник/SUV — INEOS Grenadier;
- Легковой электромобиль — Porsche Taycan;
- Компактный электрокроссовер — Hyundai IONIQ 5 N;
- Электрокроссовер/SUV — Audi Q6 e-tron;
- Гибридный автомобиль — Honda CR-V e:HEV;
- Спортивный автомобиль — Audi RS 6 Avant GT;
- Легковой автомобиль премиум сегмента — Mercedes-Benz E-Class;
- SUV премиум сегмента — Audi Q7;
- Пикап — Mitsubishi L200;
- Семейный вен — Ford Tourneo Custom;
- Автомобиль для коммерции — Ford Transit Custom;
- Дизайн — Aston Martin DB12.
Преимущества оформления полиса ОСАГО на «Минфине»
🎁 Собираем, анализируем, и показываем самые выгодные предложения
⏱️ Помогаем экономить и деньги, и время
🛡️ Сотрудничаем только с проверенными страховыми компаниями
🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.
💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.
🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы .
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии