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27 марта 2025, 9:22 Читати українською

ЦБ Турции продал $25 млрд из резервов для стабилизации лиры

Центральный банк Турции продал $25 млрд из своих валютных резервов с целью стабилизации национальной валюты и снижения давления на рынок. Об этом заявил глава регулятора Фатих Карахан во время телеконференции с международными инвесторами, организованной американским Citigroup и немецким Deutsche Bank.

Центральный банк Турции продал $25 млрд из своих валютных резервов с целью стабилизации национальной валюты и снижения давления на рынок.
Фото: depositphotos

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Поддержка лиры

Как отмечает издание ekonomim.com со ссылкой на источники, знакомые с содержанием встречи, Карахан уточнил, что 19 марта, в первый день интервенции, регулятор продал $10 млрд, 20 марта — еще $3 млрд, а на фоне резкого роста спроса 22 марта было реализовано дополнительно $12 млрд.

Во встрече также участвовал министр финансов Турции Мехмет Шимшек. Она прошла на фоне рыночной нестабильности, вызванной арестом мэра Стамбула Экрема Имамоглу, и собрала инвесторов из Северной Америки, Великобритании, Европы и Ближнего Востока.

Во время общения с инвесторами Карахан заверил, что ЦБ готов принимать все необходимые меры для стабилизации ситуации, подчеркнув, что нынешняя волатильность носит временный характер, а правительство применяет рыночно-ориентированные шаги в ответ на события.

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Он также отметил, что ослабление валютной корзины к турецкой лире за последний месяц составило около 4%, а при коэффициенте переноса курсовых колебаний в диапазоне 30−40% это может оказать заметное влияние на уровень инфляции.

В то же время Карахан подчеркнул, что стратегия по снижению инфляции не зависит напрямую от курса валют, а основывается на фундаментальных факторах спроса и предложения.

Напомним

Турецкая лира 19 марта пережила крупнейший однодневный обвал с 2021 года, потеряв почти 12% в моменте и достигнув рекордного минимума 41,1 лиры за доллар.

Курс резко снизился на фоне утреннего задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу, одного из главных лидеров оппозиции.

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По данным хедж-фонда Promeritum Investment Management, падение на 10% спровоцировало эффект «pod moment» — момент, когда многопрофильные инвестиционные фонды вынуждены массово продавать активы, снижая их стоимость. В результате доходность по популярным операциям carry trade в Турции, где инвесторы занимают средства в валютах с низкими ставками и вкладывают в более доходные инструменты, сократилась с одних из самых высоких в развивающихся рынках до убытков.

Обвал валюты сопровождался паникой на фондовом рынке — индекс BIST 100 упал на 7% после открытия торгов, что привело к автоматической приостановке операций на всех сегментах биржи, включая рынок акций, фьючерсов, опционов и РЕПО.

20 марта 2025 года Центральный банк Турции на внеочередном заседании повысил ставку овернайт-кредитования до 46%. 24 марта турецкий регулятор ввел полный запрет на короткие продажи акций и ослабил ограничения на обратный выкуп бумаг в попытке стабилизировать рынок после резкого падения индекса Borsa Istanbul 100. По данным Bloomberg, меры стали реакцией на обвал котировок, спровоцированный политическим кризисом и девальвацией лиры.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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