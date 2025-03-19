Турецкая биржа приостановила торги после резкого обвала индекса

Основной фондовый индекс Стамбульской биржи BIST 100 упал почти на 7% с начала торгов в среду, что привело к автоматической приостановке всех сделок на фондовом рынке. Об этом говорится в официальном заявлении биржи.

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Что известно

Утром 19 марта была активирована система автоматического выключения торгов, затронувшая операции по акциям, индексам, фьючерсам и опционам, а также рынок РЕПО.

В моменте индекс обвалился до 10 060 пунктов (-7,37% к закрытию прошлого дня), но к обеду откатился к отметке 10 151 пунктов (-5,37%). Курс лиры в моменте обвалился на 11,99% достигнув абсолютного минимума по отношению к американской валюте — 41,1 лиры за один доллар. К 13:10 по данным Форекс курс лиры откатился до 38,95 лиры за доллар.

Это рекордный обвал лиры с 23 ноября 2021 года. Тогда турецкая валюта обвалилась за день на 18% с 11,37 до 13,21 лиры за доллар, на фоне заявления президента Турции Тайипа Эрдогана о поддержке смягчения санкций.

Обвал турецкого рынка 19 марта эксперты связывают с задержанием мэра Стамбула Экрема Имамоглу, одного из ключевых лидеров оппозиционной Республиканской народной партии. По информации телеканала CNNTurk, Имамоглу был задержан в своем доме в среду утром в рамках проводимых Генпрокуратурой Стамбула расследований.

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Руководитель отдела исследований Monex Europe Ник Рис охарактеризовал для Bloomberg ситуацию как «своего рода шок для системы», отметив, что недавняя тенденция к большей экономической и политической стабильности в Турции оказалась нарушена.

Экспертное сообщество полагает, что трейдеры переоценили премию за политический риск в стране, что и привело к резкой распродаже лиры.

Главный экономист Capital Economics Уильям Джексон считает, что резкое падение курса турецкой валюты существенно усложнит задачу Центрального банка Турции по снижению инфляции и поставит под сомнение способность правительства поддерживать доверие инвесторов к программе макроэкономических реформ.

По его мнению, регулятору, вероятно, придется приостановить цикл смягчения денежно-кредитной политики на апрельском заседании.