Porsche получил 20 млрд евро чистого убытка в 2024 году

Германский холдинг Porsche Automobil Holding SE (Porsche SE) зафиксировал чистый убыток в размере 20 млрд евро в 2024 году за счет масштабных списаний стоимости своих инвестиций.

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Детали

Неденежное списание стоимости активов Volkswagen AG на балансе Porsche SE составило 19,9 млрд евро, и еще 3,4 млрд евро составили списания, связанные с долей в Porsche AG.

Холдинг является мажоритарным акционером Volkswagen, также ему принадлежит 25% обыкновенных акций Porsche AG.

Скорректированная прибыль холдинга в прошлом году понизилась до 3,2 млрд евро с 5,1 млрд евро годом ранее.

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Porsche SE сократил чистый долг за прошлый год на 500 млн евро до 5,2 млрд евро.

Совет директоров компании рекомендовал дивиденды в размере 1,91 евро на привилегированную акцию и 1,904 евро на обыкновенную акцию за 2024 год. Годом ранее дивиденды составляли 2,56 евро и 2,554 евро на акцию соответственно. Всего Porsche SE направит на дивиденды 584 млн евро.

Прогноз на 2025 год

В 2025 году компания ожидает получить скорректированную прибыль в широком диапазоне от 2,4 млрд до 4,4 млрд евро, чистый долг на конец этого года составит 4,9−5,4 млрд евро.

Привилегированные акции Porsche SE дешевеют на 0,2% на торгах в среду. С начала года капитализация компании увеличилась на 3,6% до 11,55 млрд евро.