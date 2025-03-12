Производитель люксовых автомобилей Porsche объявил, что чистая прибыль компании в 2024 году сократилась на 30,4%. Несмотря на это, дивиденды останутся на уровне в прошлом году. Об этом сообщает Reuters.
Porsche потеряла треть прибыли в 2024 году
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Причины снижения прибыли
Рост затрат: Компания столкнулась со значительным увеличением затрат на производство и операционную деятельность.
Падение спроса в Китае: Продажи Porsche в Китае, своем крупнейшем рынке, упали на 28%.
Снижение целевых показателей
Из-за сложной экономической среды Porsche снизила среднесрочный целевой показатель рентабельности до 15−17% (предыдущий показатель — 17−19%).
Сокращение штата
В 2024 году компания планирует уволить 2 000 сотрудников, что прилагается к ранее объявленным 1 900 сокращениям.
Во второй половине года Porsche начнет переговоры с профсоюзами по дальнейшим сокращениям.
Финансовые трудности
В прошлом месяце акции Porsche подверглись рекордному падению после предупреждения, что рентабельность в 2025 году составит лишь 10−12%. Это явилось следствием:
Возврат к выпуску моделей с двигателями внутреннего сгорания и гибридов.
Снижение прибыли на 800 миллионов евро.
Стратегия компании
Porsche, как и ее материнская компания Volkswagen, пытается сократить расходы, чтобы добиться долгосрочной рентабельности в 20%.
Эти изменения свидетельствуют о серьезных вызовах, с которыми сталкивается Porsche, включая падение спроса на ключевых рынках и необходимость адаптации к изменениям в области автомобилестроения.
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