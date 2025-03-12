Porsche потеряла треть прибыли в 2024 году

Производитель люксовых автомобилей Porsche объявил, что чистая прибыль компании в 2024 году сократилась на 30,4%. Несмотря на это, дивиденды останутся на уровне в прошлом году. Об этом сообщает Reuters.

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Причины снижения прибыли

Рост затрат: Компания столкнулась со значительным увеличением затрат на производство и операционную деятельность.

Падение спроса в Китае: Продажи Porsche в Китае, своем крупнейшем рынке, упали на 28%.

Снижение целевых показателей

Из-за сложной экономической среды Porsche снизила среднесрочный целевой показатель рентабельности до 15−17% (предыдущий показатель — 17−19%).

Сокращение штата

В 2024 году компания планирует уволить 2 000 сотрудников, что прилагается к ранее объявленным 1 900 сокращениям.

Во второй половине года Porsche начнет переговоры с профсоюзами по дальнейшим сокращениям.

Финансовые трудности

В прошлом месяце акции Porsche подверглись рекордному падению после предупреждения, что рентабельность в 2025 году составит лишь 10−12%. Это явилось следствием:

Возврат к выпуску моделей с двигателями внутреннего сгорания и гибридов.

Снижение прибыли на 800 миллионов евро.

Стратегия компании

Porsche, как и ее материнская компания Volkswagen, пытается сократить расходы, чтобы добиться долгосрочной рентабельности в 20%.

Эти изменения свидетельствуют о серьезных вызовах, с которыми сталкивается Porsche, включая падение спроса на ключевых рынках и необходимость адаптации к изменениям в области автомобилестроения.