В Минфине показали, как изменились зарплаты чиновников в феврале

В феврале 2025 года средняя зарплата в центральных госорганах Украины составила 51,4 тысяч гривен. По сравнению с февралем прошлого года (44,4 тысяч гривен) она увеличилась на 15,8%. Об этом говорится в данных Министерства финансов.

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Где получают больше всего

Лидирует по уровню зарплат Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг. Там работают 532 человека, средняя зарплата — 90,1 тысячи гривен.

На втором месте — Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) — 79,4 тысячи гривен. Численность сотрудников — 352 человека.

Третье место у Антимонопольного комитета — 77,4 тысячи гривен. В комитете работает 267 человек.

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Напомним

Как писал «Минфин», по данным ПФУ, официальная зарплата в феврале составляла 18 589,38 гривен, что на 3 321,78 гривен больше, чем в феврале прошлого года (15 267,60 гривен).