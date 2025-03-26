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26 марта 2025, 11:13 Читати українською

В Минфине показали, как изменились зарплаты чиновников в феврале

В феврале 2025 года средняя зарплата в центральных госорганах Украины составила 51,4 тысяч гривен. По сравнению с февралем прошлого года (44,4 тысяч гривен) она увеличилась на 15,8%. Об этом говорится в данных Министерства финансов.

В феврале 2025 года средняя зарплата в центральных госорганах Украины составила 51,4 тысяч гривен.
Фото: depositphotos

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Где получают больше всего

Лидирует по уровню зарплат Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг. Там работают 532 человека, средняя зарплата — 90,1 тысячи гривен.

На втором месте — Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) — 79,4 тысячи гривен. Численность сотрудников — 352 человека.

Третье место у Антимонопольного комитета — 77,4 тысячи гривен. В комитете работает 267 человек.

Читайте: Пенсионный фонд утвердил показатель средней зарплаты для исчисления пенсий

Напомним

Как писал «Минфин», по данным ПФУ, официальная зарплата в феврале составляла 18 589,38 гривен, что на 3 321,78 гривен больше, чем в феврале прошлого года (15 267,60 гривен).

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 6

+
+42
Я_ __
Я_ __
26 марта 2025, 11:20
#
За що платять гроші нац комісії з цінних паперів і фондового ринку, якщо фондовий ринок в Україні мертвий де факто і купляти цінні папери іноземних емітентів по суті заборонено?)

А оце «представництво президента в Автономній Республіці Крим», вони за що гроші отримують?

А центральна виборча комісія, в нас якісь вибори мали наче проходити в травні 2024го, але сказали не на часі, то нашо ця комісія?

А нац агенство з питань запобігання корупції за що отримують кошти? вони наче про тендери на тому ж прозоро ніколи не чули і якщо депутат скаже, що майбах і 10 квартир його жінці подарували її батьки — то питань не буде, не будуть вони питати в її батьків, звідки в них такі кошти і просити підтвердження документальне надати)

Понапридумували непотрібних інституцій, платять гроші невідомо за що.
+
0
MaximWunder
MaximWunder
26 марта 2025, 11:37
#
Ми бідні і працюємо за 9000грн, та плюс у конверті ще 10000. Вже так років п’ять. Добре що можно дивитися на мусорскі автівки, та автівки інших шахраїв та уявляти що колись і з нами будуть ділитися, коли вже накрадуть грошей своїм сім'ям та сім'ям жон… Добре що Господь е, а то вони і його б купили
+
+15
bonv
bonv
26 марта 2025, 12:44
#
Скоротити апарат — зменшити витрати — популізм зе-влади зашкалює…
+
+15
bonv
bonv
26 марта 2025, 12:54
#
«Рівень газу у сховищах на 35% нижче, ніж минулоріч. Ми на межі технічного мінімуму», — енергетичний експерт Олександр Харченко.
І це означає, що нам треба за сезон закачати у наші сховища хоча б 9 мільярдів кубометрів. Власний видобуток у поточному стані не дасть змоги закачати більше ніж 4−4,5 мільярда.
Тобто нам потрібно купити на зовнішніх ринках щонайменше 4 мільярди кубометрів, а це дуже суттєві гроші. Мова йде про десь 2,5 мільярда доларів в поточних цінах. Ну, дай Боже, ціна трохи знизиться — тоді буде $2 мільярди. Зараз весна — сезон зниження цін на газ. Але це не полегшує ситуацію, тому що грошей немає. Тому є серйозна проблема, яку треба терміново вирішувати.
https://www.unian.ua/economics/energetics/riven-gazu-u-shovishchah-na-35-nizhche-nizh-minulorich-mi-na-mezhi-tehnichnogo-minimumu-energetichniy-ekspert-oleksandr-harchenko-12956763.html
+
0
vovan9870
vovan9870
26 марта 2025, 13:01
#
А коли почне працювати Антимонопольний? Ціни на побутову техніку у десятка найбільших продавців однакові з точністю до копійки.
+
0
veritas69
veritas69
26 марта 2025, 13:05
#
Але мінімалку збільшувати не можна — бо буде інфляція
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