В феврале 2025 года средняя зарплата в центральных госорганах Украины составила 51,4 тысяч гривен. По сравнению с февралем прошлого года (44,4 тысяч гривен) она увеличилась на 15,8%. Об этом говорится в данных Министерства финансов.
В Минфине показали, как изменились зарплаты чиновников в феврале
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Где получают больше всего
Лидирует по уровню зарплат Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг. Там работают 532 человека, средняя зарплата — 90,1 тысячи гривен.
На втором месте — Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) — 79,4 тысячи гривен. Численность сотрудников — 352 человека.
Третье место у Антимонопольного комитета — 77,4 тысячи гривен. В комитете работает 267 человек.
Читайте: Пенсионный фонд утвердил показатель средней зарплаты для исчисления пенсий
Напомним
Как писал «Минфин», по данным ПФУ, официальная зарплата в феврале составляла 18 589,38 гривен, что на 3 321,78 гривен больше, чем в феврале прошлого года (15 267,60 гривен).
🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.
💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.
🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы .
Комментарии - 6
А оце «представництво президента в Автономній Республіці Крим», вони за що гроші отримують?
А центральна виборча комісія, в нас якісь вибори мали наче проходити в травні 2024го, але сказали не на часі, то нашо ця комісія?
А нац агенство з питань запобігання корупції за що отримують кошти? вони наче про тендери на тому ж прозоро ніколи не чули і якщо депутат скаже, що майбах і 10 квартир його жінці подарували її батьки — то питань не буде, не будуть вони питати в її батьків, звідки в них такі кошти і просити підтвердження документальне надати)
Понапридумували непотрібних інституцій, платять гроші невідомо за що.
І це означає, що нам треба за сезон закачати у наші сховища хоча б 9 мільярдів кубометрів. Власний видобуток у поточному стані не дасть змоги закачати більше ніж 4−4,5 мільярда.
Тобто нам потрібно купити на зовнішніх ринках щонайменше 4 мільярди кубометрів, а це дуже суттєві гроші. Мова йде про десь 2,5 мільярда доларів в поточних цінах. Ну, дай Боже, ціна трохи знизиться — тоді буде $2 мільярди. Зараз весна — сезон зниження цін на газ. Але це не полегшує ситуацію, тому що грошей немає. Тому є серйозна проблема, яку треба терміново вирішувати.
https://www.unian.ua/economics/energetics/riven-gazu-u-shovishchah-na-35-nizhche-nizh-minulorich-mi-na-mezhi-tehnichnogo-minimumu-energetichniy-ekspert-oleksandr-harchenko-12956763.html