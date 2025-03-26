Около 900 граждан Украины официально задекларировали доходы от сдачи имущества в аренду за прошлый год. Общая сумма задекларированных налогов к уплате превышает 16 млн грн. Об этом говорится в сообщении ГНС.
Украинцы задекларировали к уплате 15 млн грн от сдачи имущества в аренду
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Доходы от сдачи имущества
Еще более 56 тысяч. физических лиц — предпринимателей на упрощенной системе налогообложения сдают имущество в аренду.
Предприниматели декларируют доходы и уплачивают от суммы полученного дохода:
— ФОП 2 группы — до 20 % (или менее по решению органа местного самоуправления);
— ФОП 3 группы:
- 5% для неплательщиков НДС;
- 3% для плательщиков НДС (+НДС).
Уплата налогов
Напомним, владельцы недвижимости, которые предоставляют ее в аренду (субаренду, эмфитевзис), жилой наем (поднайм) и не зарегистрированы как физические лица — предприниматели, обязаны платить:
налог на доходы физических лиц — 18%;
военный сбор (в зависимости от даты получения доходов):
- до 1 января 2025 — 1,5 %,
- после 1 января 2025 — 5 %.
По итогам года необходимо подать до 1 мая налоговую декларацию об имущественном положении и доходах и до 1 августа уплатить налоги.
В электронном кабинете есть сервис, который частично заполняет декларацию автоматически. Для его использования необходима электронная цифровая подпись. Ознакомиться с пошаговой видеоинструкцией можно здесь.
В общей сложности в рамках декларационной кампании граждане подали более 63 тыс. деклараций о полученных доходах. К уплате задекларировано более 750 млн грн налогов.
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Комментарии - 6
p.s. зараз би в 2025му році називати «жлобами» тих, хто не хоче віддавати частину прибутку казнокрадам на дороги, сакури та тендери на овочерізки така собі маніпуляція, бо як не подивишся на наших казнокрадів в раді, так там за твоїми словами ну «жлоб» на «жлобі»
пану подобаются радянські напрямки замість європейських доріг?
Прямі - 22% есв 18 на дохід 5% військовий збір
Непрямі 20% пдв акцизи, нерухомість і т.д. 10%
А дороги це корупція якою славилась ще римська імперія яка проклала сотні тисяч кілометрів доріг?
Два роки тому «актівісти» воювали з бруківкою та добились того що частина податків які шли місцевій владі пішли в центральний бюджет. Потім раптом з'ясувалось що тепер немає грошей на фінансування плюшек для дівей військовослужбовців бо це були гроші саме місцевого бюджету…