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26 марта 2025, 8:33 Читати українською

Украинцы задекларировали к уплате 15 млн грн от сдачи имущества в аренду

Около 900 граждан Украины официально задекларировали доходы от сдачи имущества в аренду за прошлый год. Общая сумма задекларированных налогов к уплате превышает 16 млн грн. Об этом говорится в сообщении ГНС.

Около 900 граждан Украины официально задекларировали доходы от сдачи имущества в аренду за прошлый год.
Фото: depositphotos

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Доходы от сдачи имущества

Еще более 56 тысяч. физических лиц — предпринимателей на упрощенной системе налогообложения сдают имущество в аренду.

Предприниматели декларируют доходы и уплачивают от суммы полученного дохода:

 — ФОП 2 группы — до 20 % (или менее по решению органа местного самоуправления);

 — ФОП 3 группы:

  • 5% для неплательщиков НДС;
  • 3% для плательщиков НДС (+НДС).

Уплата налогов

Напомним, владельцы недвижимости, которые предоставляют ее в аренду (субаренду, эмфитевзис), жилой наем (поднайм) и не зарегистрированы как физические лица — предприниматели, обязаны платить:

налог на доходы физических лиц — 18%;

военный сбор (в зависимости от даты получения доходов):

  • до 1 января 2025 — 1,5 %,
  • после 1 января 2025 — 5 %.

По итогам года необходимо подать до 1 мая налоговую декларацию об имущественном положении и доходах и до 1 августа уплатить налоги.

В электронном кабинете есть сервис, который частично заполняет декларацию автоматически. Для его использования необходима электронная цифровая подпись. Ознакомиться с пошаговой видеоинструкцией можно здесь.

В общей сложности в рамках декларационной кампании граждане подали более 63 тыс. деклараций о полученных доходах. К уплате задекларировано более 750 млн грн налогов.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 6

+
0
Три літри
Три літри
26 марта 2025, 8:49
#
Зараз набігуть жлоби з розповідями як вони вміють ухилятися від сплати податків.
+
+30
Я_ __
Я_ __
26 марта 2025, 9:22
#
Наші депутати на цьому форумі не сидять, тому навряд

p.s. зараз би в 2025му році називати «жлобами» тих, хто не хоче віддавати частину прибутку казнокрадам на дороги, сакури та тендери на овочерізки така собі маніпуляція, бо як не подивишся на наших казнокрадів в раді, так там за твоїми словами ну «жлоб» на «жлобі»
+
0
Три літри
Три літри
26 марта 2025, 10:07
#
на дороги

пану подобаются радянські напрямки замість європейських доріг?
+
+15
Smerch747
Smerch747
26 марта 2025, 10:11
#
Пану не подобається корупція, жахливе використання коштів і податки в 75%:
Прямі - 22% есв 18 на дохід 5% військовий збір
Непрямі 20% пдв акцизи, нерухомість і т.д. 10%
+
0
Три літри
Три літри
26 марта 2025, 10:17
#
Пану не подобається корупція

А дороги це корупція якою славилась ще римська імперія яка проклала сотні тисяч кілометрів доріг?

Два роки тому «актівісти» воювали з бруківкою та добились того що частина податків які шли місцевій владі пішли в центральний бюджет. Потім раптом з'ясувалось що тепер немає грошей на фінансування плюшек для дівей військовослужбовців бо це були гроші саме місцевого бюджету…
+
+15
Smerch747
Smerch747
26 марта 2025, 10:26
#
Так дороги це корупція. Відкати відсотків 50 чи около того це жах. Про розмір податків ви забули прокоментувати.
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