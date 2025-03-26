Украинцы задекларировали к уплате 15 млн грн от сдачи имущества в аренду

Около 900 граждан Украины официально задекларировали доходы от сдачи имущества в аренду за прошлый год. Общая сумма задекларированных налогов к уплате превышает 16 млн грн. Об этом говорится в сообщении ГНС.

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Доходы от сдачи имущества

Еще более 56 тысяч. физических лиц — предпринимателей на упрощенной системе налогообложения сдают имущество в аренду.

Предприниматели декларируют доходы и уплачивают от суммы полученного дохода:

— ФОП 2 группы — до 20 % (или менее по решению органа местного самоуправления);

— ФОП 3 группы:

5% для неплательщиков НДС;

3% для плательщиков НДС (+НДС).

Уплата налогов

Напомним, владельцы недвижимости, которые предоставляют ее в аренду (субаренду, эмфитевзис), жилой наем (поднайм) и не зарегистрированы как физические лица — предприниматели, обязаны платить:

налог на доходы физических лиц — 18%;

военный сбор (в зависимости от даты получения доходов):

до 1 января 2025 — 1,5 %,

после 1 января 2025 — 5 %.

По итогам года необходимо подать до 1 мая налоговую декларацию об имущественном положении и доходах и до 1 августа уплатить налоги.

В электронном кабинете есть сервис, который частично заполняет декларацию автоматически. Для его использования необходима электронная цифровая подпись. Ознакомиться с пошаговой видеоинструкцией можно здесь.

В общей сложности в рамках декларационной кампании граждане подали более 63 тыс. деклараций о полученных доходах. К уплате задекларировано более 750 млн грн налогов.