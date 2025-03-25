Доходы BYD взлетели на 73%

Китайский гигант по производству электромобилей BYD продемонстрировал поразительные финансовые результаты. Согласно недавно опубликованному отчету, прибыль компании в четвертом квартале прошлого года выросла на рекордные 73%, достигнув 15 миллиардов юаней, что эквивалентно 2,1 миллиарда долларов США. Об этом пишет Reuters.

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Финансовый прорыв: рост доходов и доходов

Доходы компании в четвертом квартале также показали значительный прирост, увеличившись на 52,7% и достигнув 274,9 млрд юаней (37,92 млрд долларов США). В целом за прошлый год прибыль BYD выросла на 34%, установив новый рекорд на уровне 40,3 млрд юаней (5,56 млрд долларов США), а доходы компании увеличились на 29%.

Инвестиционная привлекательность: акции BYD на подъеме

На фоне положительных финансовых показателей акции BYD на Гонконгской фондовой бирже продемонстрировали значительный рост, увеличившись на 51% с начала года. Сейчас ценные бумаги компании находятся вдали от исторического максимума, достигнутого на прошлой неделе.

Ключевой фактор успеха: продажи автомобилей

Основную часть операционного дохода компании, а именно 79,4%, составили продажи автомобилей и сопутствующих товаров. Этот сегмент бизнеса принес 22,3% валовой прибыли компании за прошлый год, что на 1,3 процентных пункта больше, чем в прошлом году.

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