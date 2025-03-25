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25 марта 2025, 11:35 Читати українською

Доходы BYD взлетели на 73%

Китайский гигант по производству электромобилей BYD продемонстрировал поразительные финансовые результаты. Согласно недавно опубликованному отчету, прибыль компании в четвертом квартале прошлого года выросла на рекордные 73%, достигнув 15 миллиардов юаней, что эквивалентно 2,1 миллиарда долларов США. Об этом пишет Reuters.

Китайский гигант по производству электромобилей BYD продемонстрировал поразительные финансовые результаты.
Фото Pixabay

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Финансовый прорыв: рост доходов и доходов

Доходы компании в четвертом квартале также показали значительный прирост, увеличившись на 52,7% и достигнув 274,9 млрд юаней (37,92 млрд долларов США). В целом за прошлый год прибыль BYD выросла на 34%, установив новый рекорд на уровне 40,3 млрд юаней (5,56 млрд долларов США), а доходы компании увеличились на 29%.

Инвестиционная привлекательность: акции BYD на подъеме

На фоне положительных финансовых показателей акции BYD на Гонконгской фондовой бирже продемонстрировали значительный рост, увеличившись на 51% с начала года. Сейчас ценные бумаги компании находятся вдали от исторического максимума, достигнутого на прошлой неделе.

Ключевой фактор успеха: продажи автомобилей

Основную часть операционного дохода компании, а именно 79,4%, составили продажи автомобилей и сопутствующих товаров. Этот сегмент бизнеса принес 22,3% валовой прибыли компании за прошлый год, что на 1,3 процентных пункта больше, чем в прошлом году.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
0
bonv
bonv
25 марта 2025, 12:05
#
Китайців багато:)))
+
0
bonv
bonv
25 марта 2025, 12:06
#
У лютому продажі автомобілів у Європі скоротилися найбільше за п’ять місяців. Невпевненість в економіці змусила споживачів утриматися від великих покупок.
Видання Bloomberg пише, що за даними Європейської асоціації автовиробників, реєстрація нових авто впала на 3,1% порівняно з попереднім роком і становила 963 540 одиниць. Іспанія була єдиним великим ринком у регіоні, де спостерігалося зростання продажів, включно з 61%-им стрибком реєстрацій електромобілів.
Загальне падіння було спричинене 24%-вим зниженням купівлі авто з бензиновими двигунами і 28%-вим зниженням купівлі автомобілів з дизельними двигунами. Зросли продажі машин з акумуляторними батареями і гібридів.
На європейських автовиробників чекає ще один складний рік, оскільки тривалий спад у найбільших економіках регіону негативно позначається на споживчій довірі. Водночас загроза мит США і жорстка конкуренція з боку китайських автовиробників посилюють тиск.
У регіоні зросли продажі електромобілів на 26% завдяки тому, що автовиробники просувають їх відповідно до посилених норм викидів. У Німеччині кількість реєстрацій нових авто на акумуляторах зросла на 31%, в Італії - на 38%, а у Великій Британії - на 42%.
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0
bonv
bonv
25 марта 2025, 12:06
#
Це зростання не поширилося на компанію Tesla Inc., продажі нових авто якої в регіоні впали на 40%, оскільки споживачі негативно ставляться до політики виконавчого директора компанії Ілона Маска і його підтримки правої партії «Альтернатива для Німеччини».
Volkswagen AG розраховує зберегти рентабельність цього року, але схильний до планованих мит США щодо Мексики та Канади, як і Stellantis NV. Mercedes-Benz Group AG і BMW AG очікують скорочення прибутку через ціновий тиск у Китаї та торгову напруженість.
Продажі Tesla падають через Маска
Після того, як Ілон Маск увійшов до найближчого оточення Дональда Трампа і почав активно втручатися ще й у європейську політику, продажі автомобілів Tesla почали стрімко знижуватися. Зокрема попит на ці машини значно скоротився в Європі та в Австралії.
Крім того, тарифні війни, які Трампа розв’язав проти своїх торгових партнерів, призвели до падіння ціни акцій Tesla. Наслідком стало те, що номінальна вартість статків Маска за останні три місяці впала на чверть.
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0
neverice
neverice
25 марта 2025, 12:57
#
Склалась доволі дивна тенденція. Всі хочуть електромобілі, але не всі можуть їх виробляти. На ринку відчувається величезний попит на електрокари вартістю $25−35 тис і наче лише Китай здатний їх робити. Інші або не можуть, або не хочуть. І навіть в таких умовах (на додачу до економічних негараздів) ринок постійно росте двозначними цифрами.
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