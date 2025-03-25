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25 марта 2025, 9:36 Читати українською

Электромобили Volkswagen и BMW опередили Tesla по продажам в Европе

Продажи электромобилей Tesla в Европе упали в феврале 2025 года, уступив немецким автопроизводителям Volkswagen и BMW, а также конкурентам из Китая. Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные Jato Dynamics.

Продажи электромобилей Tesla в Европе упали в феврале 2025 года, уступив немецким автопроизводителям Volkswagen и BMW, а также конкурентам из Китая.
Фото: depositphotos

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Проблемы Tesla в Европе

Роль Маска в политике, рост конкуренции на рынке электромобилей и постепенное снятие с производства существующей версии его бестселлера Model Y повлияли на продажи, сказал в отчете Фелипе Муньос, глобальный аналитик JATO Dynamics.

«Такие бренды, как Tesla, имеющие относительно ограниченную линейку моделей, особенно уязвимы к отказу в регистрации во время смены модели», — сказал Муньос.

Регистрация аккумуляторных электромобилей Tesla на 25 рынках Европейского Союза, Великобритании, Норвегии и Швейцарии упала в среднем на 44% по сравнению с тем же месяцем 2024 года.

Ее доля на рынке за месяц упала до 9,6%, что является самым низким показателем в феврале за последние пять лет.

Для сравнения, продажи BEV Volkswagen выросли на 180% и составили менее 20 000 автомобилей, тогда как принадлежащий BMW BMW и Mini вместе продали почти 19 000 BEV в феврале, свидетельствуют данные.

Читайте также: Владельцы Tesla активно обменивают авто на другие марки

По данным JATO Dynamics, китайские бренды вместе продали больше электромобилей, чем Tesla.

BYD и продажи BEV Polestar на тех же рынках выросли соответственно на 94% и 84% до более чем 4000 и более 2000 автомобилей. Xpeng продал более 1000 автомобилей, а Leapmotor — почти 900.

В то же время продажи электромобилей Volvo (Geely) и MG (SAIC) снизились на 30% и 67% соответственно.

Читайте: Продажи Tesla в Европе упали почти вдвое

Общий объем продаж автомобилей на 25 рынках Европейского Союза, Великобритании, Норвегии и Швейцарии упал на 3% до 0,97 миллиона в феврале, в то время как регистрация BEV выросла на 25%.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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