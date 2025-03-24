В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 13007 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по урегулированию отдельных вопросов деятельности Фонда гарантирования вкладов физических лиц, Нацбанка Украины и институтов совместного инвестирования». Об этом сообщает БизнесЦензор.
В Раде зарегистрировали законопроект, который защитит вкладчиков банков
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Что известно
«Эта законодательная инициатива должна заполнить ряд нормативных пробелов по выполнению обязательств Украины в рамках сотрудничества с МВФ и укрепить доверие общества к финансовой системе», — сообщили в Национальном банке Украины (НБУ) в ответ на запрос.
«Законопроект также направлен на повышение уровня защиты вкладчиков и других кредиторов банков в процессе их вывода с рынка и ликвидации, а также на внедрение современных международных практик, направленных на обеспечение устойчивости финансовой системы Украины», — пояснили в Национальном банке.
В частности, документом предлагается:
- инвесторы, претендующие на активы и пассивы выводимого с рынка банка, получат больше времени на ознакомление с информацией о банке, а Фонд — для оценки его имущества;
- создается возможность объединения нескольких способов урегулирования в одном банке с участием нескольких инвесторов, что должно стимулировать интерес к конкурсам со стороны средних и небольших банков;
- упрощается получение предварительной квалификации для потенциальных инвесторов и принимающих банков и усиливается их защита.
Предлагаемые новации соответствуют мировой практике и будут способствовать защите участников банковского рынка, утверждают эксперты.
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