Цены на золото упали на фоне укрепления доллара. Трейдеры ждали новых стимулов после недавнего роста, что подтолкнуло цены к рекордным максимумам из-за геополитических рисков и надежд на снижение процентных ставок в США. Об этом пишет Reuters.
Цены на золото упали на фоне укрепления доллара
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Как изменились цены
Спотовое золото 24 марта снизилось на 0,1% до 3022 долларов за унцию. Цена на золото 21 мая достигла рекордного максимума в 3057 долларов за унцию.
Индекс доллара колебался около самого высокого уровня с 7 марта, что сделало золото, выраженное в долларах, менее доступным для зарубежных покупателей.
«Золото по-прежнему имеет хорошие шансы на дальнейший рост, если рынки сохранят обеспокоенность возможными негативными последствиями таможенных тарифов для роста, но это может быть частично компенсировано, если соглашение о прекращении огня между россией и Украиной будет ближе к реализации», — заявил главный рыночный аналитик KCM.
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Президент США Дональд Трамп объявил о введении взаимных пошлин, которые вступят в силу 2 апреля. Они, скорее всего, приведут к росту инфляции и затормозят экономический рост.
Однако Трамп 22 марта намекнул, что в отношении тарифов будет обнаружена некоторая гибкость.
«Президент Трамп оставил определенное пространство для маневра, чтобы соответствующие пошлины могли оказаться менее суровыми, чем опасались, что в определенной степени снизило беспокойство рынка, но… это тоже несколько снизило цену на золото», — сказал Вотерер.
Федеральная резервная система США на прошлой неделе сохранила свою базовую ставку на уровне 4,25%-4,50%. Политики ожидают два сокращения четверть процентного пункта до конца 2025 года.
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