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24 марта 2025, 13:12 Читати українською

Выплаты «Тысячи Зеленского» завершены: украинцы получили еще 703 млн грн

Правительство завершило выплаты «Зимової єПідтримки» по заявкам в Дии и через банки-партнеры. Еще 703 млн гривен помощи получили украинцы по заявкам, поданным с 13 по 28 февраля включительно. Среди них — 124,5 тыс. выплат на детей. Об этом говорится в сообщении Минэкономики.

Правительство завершило выплаты «Зимової єПідтримки» по заявкам в Дии и через банки-партнеры.
Фото: НБУ

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Подробности

«Эта программа достигла цели — поддержала украинцев в сложный период. Помощью воспользовались 14,4 млн граждан. Около 60% средств украинцы потратили на коммунальные услуги. Также покупали лекарства украинского производства, поддерживали украинское книгоиздание и донатали на ВСУ. Использовать средства можно до конца 2025 года, в частности, в поддержку армии», — отметила министр экономики Юлия Свириденко.

Заявки принимались до 28 февраля 2025 года. Поданные через Укрпочту проработают до конца апреля.

На что можно потратить деньги

На оплату услуг — коммунальные, медицинские, образование, транспорт, страхование и т. д. Можно купить книги и другую печатную продукцию, лекарства, лекарственные средства и медицинские изделия украинского производства, которые продаются в торговых точках, зарегистрированных в программе — список доступен на сайте. Также 1000 грн можно потратить на благотворительность или задонатить на ВСУ.

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Напомним

Программа инициирована президентом Владимиром Зеленским с целью предоставления социальной поддержки гражданам в сложный зимний период.

Каждый, кто находился на подконтрольной Украине территории и нуждался в помощи, мог подать заявку на выплату 1000 гривен для себя и своих детей через Дию и банки-партнеры или получить ее через Укрпочту.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы .

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 5

+
0
Disorder
Disorder
24 марта 2025, 13:37
#
Norm popil
+
+45
Я_ __
Я_ __
24 марта 2025, 13:42
#
Вовіна тища — це:

18 кг гречки
або 14 пачок 120грам чіпсів лейс
або 7 пачок печива Рошен Lovita з желейною начинкою, ух, потужно як))
+
+15
Я_ __
Я_ __
24 марта 2025, 13:43
#
«Також 1000 грн можна витратити на благодійність або задонатити на ЗСУ.»

В країні війна, недовлада дає людям гроші «на їх підтримку» і пропонує задонатити на армію, котра ця ж недовлада на податки цих же людей не змогла забезпечити всім необхідним, все зрозуміло :)
+
+30
3212242
3212242
24 марта 2025, 15:20
#
Принципово не брав дану подачку.
+
0
Kankakee
Kankakee
24 марта 2025, 16:55
#
Навіть якщо 28 млн українців то 700 мільйонів ділимо на отриману 1000 грн, то буде частка в 2,5% - здається я знайшов рейтинг тєкущего президента про який говорив Трамп 🙈
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