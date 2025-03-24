Выплаты «Тысячи Зеленского» завершены: украинцы получили еще 703 млн грн

Правительство завершило выплаты «Зимової єПідтримки» по заявкам в Дии и через банки-партнеры. Еще 703 млн гривен помощи получили украинцы по заявкам, поданным с 13 по 28 февраля включительно. Среди них — 124,5 тыс. выплат на детей. Об этом говорится в сообщении Минэкономики.

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Подробности

«Эта программа достигла цели — поддержала украинцев в сложный период. Помощью воспользовались 14,4 млн граждан. Около 60% средств украинцы потратили на коммунальные услуги. Также покупали лекарства украинского производства, поддерживали украинское книгоиздание и донатали на ВСУ. Использовать средства можно до конца 2025 года, в частности, в поддержку армии», — отметила министр экономики Юлия Свириденко.

Заявки принимались до 28 февраля 2025 года. Поданные через Укрпочту проработают до конца апреля.

На что можно потратить деньги

На оплату услуг — коммунальные, медицинские, образование, транспорт, страхование и т. д. Можно купить книги и другую печатную продукцию, лекарства, лекарственные средства и медицинские изделия украинского производства, которые продаются в торговых точках, зарегистрированных в программе — список доступен на сайте. Также 1000 грн можно потратить на благотворительность или задонатить на ВСУ.

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Напомним

Программа инициирована президентом Владимиром Зеленским с целью предоставления социальной поддержки гражданам в сложный зимний период.

Каждый, кто находился на подконтрольной Украине территории и нуждался в помощи, мог подать заявку на выплату 1000 гривен для себя и своих детей через Дию и банки-партнеры или получить ее через Укрпочту.