Правительство завершило выплаты «Зимової єПідтримки» по заявкам в Дии и через банки-партнеры. Еще 703 млн гривен помощи получили украинцы по заявкам, поданным с 13 по 28 февраля включительно. Среди них — 124,5 тыс. выплат на детей. Об этом говорится в сообщении Минэкономики.
Выплаты «Тысячи Зеленского» завершены: украинцы получили еще 703 млн грн
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Подробности
«Эта программа достигла цели — поддержала украинцев в сложный период. Помощью воспользовались 14,4 млн граждан. Около 60% средств украинцы потратили на коммунальные услуги. Также покупали лекарства украинского производства, поддерживали украинское книгоиздание и донатали на ВСУ. Использовать средства можно до конца 2025 года, в частности, в поддержку армии», — отметила министр экономики Юлия Свириденко.
Заявки принимались до 28 февраля 2025 года. Поданные через Укрпочту проработают до конца апреля.
На что можно потратить деньги
На оплату услуг — коммунальные, медицинские, образование, транспорт, страхование
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Напомним
Программа инициирована президентом Владимиром Зеленским с целью предоставления социальной поддержки гражданам в сложный зимний период.
Каждый, кто находился на подконтрольной Украине территории и нуждался в помощи, мог подать заявку на выплату 1000 гривен для себя и своих детей через Дию и банки-партнеры или получить ее через Укрпочту.
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Комментарии - 5
18 кг гречки
або 14 пачок 120грам чіпсів лейс
або 7 пачок печива Рошен Lovita з желейною начинкою, ух, потужно як))
В країні війна, недовлада дає людям гроші «на їх підтримку» і пропонує задонатити на армію, котра ця ж недовлада на податки цих же людей не змогла забезпечити всім необхідним, все зрозуміло :)