Morgan Stanley повышает прогноз ВВП Китая на 2025 год

Morgan Stanley повысил прогноз ВВП Китая на 2025 год до 4,5% в свете хороших данных по активности за январь-февраль. Об этом сообщает CNBC.

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Прогноз Morgan Stanley

«Мы повышаем наш прогноз ВВП на 2025 год на 50 базисных пунктов до 4,5% благодаря более сильной, чем ожидалось, отправной точке и устойчивой динамике капиталовложений, что соответствует консенсусу», — написали аналитики Morgan Stanley в своей записке.

Однако инвестиционный банк предупредил, что дальнейшее расширение темпов восстановления роста может быть остановлено из-за влияния тарифов президента США Дональда Трампа и ответных мер политики.

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Напомним

Ранее «Минфин» писал, что рейтинговое агентство Moody’s в понедельник повысило прогноз роста ВВП Китая на 2025 год до 4,2% с 4,0%,