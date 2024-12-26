Всемирный банк повысил прогноз ВВП Китая на 2024 и 2025 годы

Всемирный банк повысил прогноз роста экономики Китая на 2024 и 2025 годы, однако предупредил, что низкий уровень доверия среди домохозяйств и бизнеса, а также трудности в секторе недвижимости будут продолжать давить на экономику. Об этом пишет Reuters.

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Что с экономикой

Вторая по величине экономика мира столкнулась с трудностями в этом году из-за кризиса в недвижимости и слабого внутреннего спроса. Ожидаемое повышение тарифов США на китайские товары с приходом на пост президента Дональда Трампа также может повлиять на рост.

«Решение проблем в секторе недвижимости, укрепление систем социальной защиты и улучшение финансов местных органов власти будут иметь решающее значение для обеспечения устойчивого восстановления», — заявила Мара Уорвик, директор Всемирного банка по Китаю. Она добавила, что важно сбалансировать краткосрочную поддержку роста с долгосрочными структурными реформами.

Благодаря эффекту от недавнего смягчения политики и краткосрочному росту экспорта, Всемирный банк ожидает рост ВВП Китая на 4,9% в этом году, что выше июньского прогноза в 4,8%. Пекин установил цель роста «около 5%» на этот год и уверен в ее достижении. Прогноз на 2025 год также вырос до 4,5% по сравнению с июньскими 4,1%.

Снижение роста доходов домохозяйств и негативный эффект от падения цен на жилье ожидаются в качестве факторов, сдерживающих потребление до 2025 года. Для стимулирования роста власти Китая согласились выпустить в следующем году специальные казначейские облигации на рекордную сумму в 3 триллиона юаней ($411 млрд).

Официально цифры будут обнародованы только на ежегодном заседании парламента Китая, Всекитайского собрания народных представителей, в марте 2025 года и могут измениться до этого времени.

Несмотря на усилия по стабилизации рынка недвижимости, Всемирный банк не ожидает его восстановления до конца 2025 года.

Средний класс Китая значительно вырос с 2010-х годов и в 2021 году составил 32% населения, однако, по оценкам Всемирного банка, около 55% остаются «экономически незащищенными», что подчеркивает необходимость создания возможностей.