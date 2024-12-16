Moody’s повысило прогноз роста ВВП Китая

Рейтинговое агентство Moody’s в понедельник повысило прогноз роста ВВП Китая на 2025 год до 4,2% с 4,0%, передает Reuters.

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Агентство ожидает, что условия кредитования стабилизируются, а предпринимаемые Пекином с сентября меры по стимулированию экономики смягчат последствия потенциального повышения тарифов США.

Несмотря на эту новость юань остается под давлением в начале торговой недели. Пара USD/CNY торговалась с повышением на 0,22%, у отметки 7,2913 по состоянию на 12:55.

Сам индекс доллара еще не определился с направлением, расположившись непосредственно под уровнем 106,90. В конце прошлой недели DXY обновил максимум 26 ноября в зоне 107,19.