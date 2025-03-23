С понедельника, 24 марта, Киев завершает отопительный сезон. Такое решение городские власти приняли ввиду прогноза синоптиков относительно стабильного потепления. Об этом написал в телеграм-канале мэр города Виталий Кличко.
Кличко анонсировал завершение отопительного сезона в Киеве с 24 марта
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По его словам, город руководствуется необходимостью рационального использования природного газа.
«Следовательно, с понедельника начнем отключение от теплоснабжения жилых домов. Здания же заведений социальной сферы — медучреждения, детсады, школы и другие будут отключать по индивидуальным заявкам их руководителей.
По сравнению с прошлым годом отопление в этом году выключаем на несколько дней раньше, поскольку разрешает температура воздуха", — говорится в сообщении.
Напомним
Централизованная система теплоснабжения Киева является самой большой в Украине и одной из крупнейших в Европе. На ее развертывание и завершение работы требуется около недели.
Источник: Минфин
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