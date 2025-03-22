Нидерланды внесут в Фонд поддержки энергетики Украины 65 млн евро. Об этом сообщило Министерство энергетики.
Нидерланды внесут в Фонд поддержки украинской энергетики Украины 65 миллионов евро
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Что известно
«Это значительная поддержка для нас, и она станет важным вкладом в проведение ремонтной кампании, которая уже продолжается в рамках подготовки к следующему отопительному сезону. Благодаря этим средствам мы сможем частично покрыть срочные нужды», — подчеркнул замминистра.
Представительница Нидерландов со своей стороны подчеркнула, что энергетика будет оставаться одним из основных приоритетов для ее страны в предоставлении дальнейшей поддержки Украине.
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Напомним
Фонд поддержки энергетики Украины создан в апреле 2022 при Секретариате Энергетического Сообщества.
Анонсированные взносы партнеров в Фонд составляют более 1 млрд евро. Среди доноров Фонда — государственный и частный сектор из более чем 30 стран, в том числе стран-членов ЕС, Великобритании и США, международные и региональные организации.
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