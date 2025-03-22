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22 марта 2025, 12:25 Читати українською

Президент подписал закон о повышении акцизов на сигареты

Президент Владимир Зеленский подписал закон № 11090 о повышении акцизов на табачные изделия с 2025 года. Об этом сообщил первый заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.

Президент Владимир Зеленский подписал закон № 11090 о повышении акцизов на табачные изделия с 2025 года.
Фото: depositphotos

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Что известно

«Еще не опубликовали, но уже имею подтверждение факта от двух источников „из международных финансовых институций“ и правительства», — отметил он.

Железняк подчеркнул, что закон подписан с задержкой более 100 дней. В результате с 1 января бюджет недополучил более 2 млрд грн доходов.

Железняк напоминает, что документ имел переходные положения о вступлении в силу 1 января 2025 года. «А сегодня уже 22 марта. Вот как бизнесу сейчас свою работу рассчитывать по акцизам?», — отметил депутат.

Предлагающий законопроект

Законопроект № 11090 предусматривает перевод ставок акцизного налога на табачные изделия с гривны в евро, выход на минимальный уровень ЕС в акцизном налоге на сигареты (EUR90 за 1000 штук сигарет) из-за постепенного повышения расчета акцизного налога на табачные изделия с учетом валютного курса

Ожидается, что в 2025 году акциз на табачные изделия вырастет на +23%, а затем в 2026—2028 годах будет по +5%.

Кроме того, после привязки к евро (с 1 июля 2024-го по 31 декабря 2024 года) акциз на сигарете с фильтром за 1000 штук будет составлять EUR47, в 2025 году — EUR58, в 2026-м — EUR61, 2027-м — EUR6.

По оценкам Минфина, это позволит увеличить поступления в госбюджет 2025 года на 0,6 млрд грн, в 2026 году — на 5 млрд грн, в 2027 году — на 9,4 млрд грн и в 2028 году — на 13,9 млрд грн.

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🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы .

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 5

+
+13
TAN72
TAN72
22 марта 2025, 12:34
#
Жить становится лучше и веселее.
+
+30
zevs1
zevs1
22 марта 2025, 13:16
#
Значит нужно бросать курить.
+
0
odessitmws
odessitmws
22 марта 2025, 14:30
#
2я выгода и деньги и здоровье в наличии будут:)
+
0
Nippy
Nippy
22 марта 2025, 15:25
#
Если абсолютно все бросят курить и пить, они введут налог на воздух.
+
+13
Rubi0
Rubi0
22 марта 2025, 13:22
#
В у нас привязываются к евро кроме зарплат.
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