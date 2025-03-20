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20 марта 2025, 15:18 Читати українською

Сети АЗС продолжают снижать цены на горючее

В четверг, 20 марта, розничные сети АЗС продолжили опускать цены на горючее. Об этом сообщает отраслевое издание enkorr со ссылкой на данные мониторинга Консалтинговой группы «А-95».

В четверг, 20 марта, розничные сети АЗС продолжили опускать цены на горючее.
Фото: pixabay.com

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Так, «Укрнафта» в ряде областей снизила стоимость бензина и дизельного горючего на 70 коп./л и на 20 коп./л — на газ и вышла на единые цены в сети: 53,79 грн/л бензин, 52,79 грн/л дизтопливо и 35,79 грн/л газ. Таким образом, с начала недели «светлые» в государственной сети подешевели на 1,68 грн/л, газ — на 20 коп./л.

Более активно пересматривают стоимость горючего именно региональные сети.

Во второй раз с начала марта снижают цены на бензин полтавские сети BVS и «Автотранс». 20 марта у первой бензин и дизтопливо недосчитались 1 грн/л (55,99 грн/л и 54,99 грн/л соответственно), у второй — 50 коп./л (56,48 и 55,48 грн/л). В общей сложности за последние две недели А-95 у BVS просел на 2 грн/л, в «Автотрансе» — на 1,50 грн/л.

Подешевел на 1 грн/л бензин и у Mango, до 53,49 грн/л. С начала недели горючее в сети просело на 1,50 грн/л. Недосчитался 1 грн/л и бензин в днепропетровской сети Neftek, цены у которой этот вид горючего были тождественными с премиальным сегментом. Кроме бензина, у компании подешевел и газ (-50 коп./л, до 37,49 грн/л).

Меньше чем на 1 грн/л снизились цены на бензин и дизтопливо в Chipo, Marshal, Motto, Green Wave, Фактор, «Параллели».

На станциях сети «Авантаж 7», цены на газ в которой в среднем одни из самых маленьких в стране, снизились на 30 коп./л, до 34,45 грн/л.

Кроме того, LPG точечно подешевел на 10−50 коп./л в БРСМ-Нефти, Chipo, AMIC, Marshal, Motto и Green Wave.

Изменение розничных цен на топливо на АЗК с 19 по 20 марта 2025 г., грн/л:

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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+15
bonv
bonv
20 марта 2025, 15:30
#
Держава розглядає питання підняття тарифів на газ до 9,5−10 гривень за кубометр, заявив голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.
Він сказав про це з посиланням на радника прем'єр-міністра Юрія Бойка.
«У зв’язку з тим, що ми змушені будемо купувати від 3 до 4 мільярдів кубометрів газу. Він дуже дорогий на ринку. У середньому, в планах, те, що я знаю інформацію — тільки на газ, до 9,5−10 гривень за куб газу. Сьогодні ми платимо 7,96 грн за куб. м.», — зазначив Попенко в ефірі «Новини.Live».
За його словами, це може статися вже цього літа, коли підняття тарифу суттєво не позначиться на гаманцях звичайних українців. Адже влітку громадяни використовують мінімальну кількість газу.
«Особливе споживання йде в опалювальний сезон. Коли до 500 кубів у середньому одне домогосподарство споживає газу. Тому якраз влітку це буде не так помітно. Знову наголошую, вивчається це питання», — заявив експерт.
Крім того, Попенко наголосив, що ситуація залежить від того, чи будуть оголошені вибори в цей період — адже підняття тарифів під час виборів може бути «самовбивчим» рішенням для нинішньої влади.
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0
Три літри
Три літри
20 марта 2025, 15:55
#
А де ж обіцяне експертами здорожчаня на 4 гривні?
https://minfin.com.ua/ua/2024/11/29/140703933/

А наче ж експерти казали що рівень цін це мінімально можливий і далі вже нікуди
https://minfin.com.ua/ua/2024/12/03/140956809/
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