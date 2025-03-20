Сети АЗС продолжают снижать цены на горючее

В четверг, 20 марта, розничные сети АЗС продолжили опускать цены на горючее. Об этом сообщает отраслевое издание enkorr со ссылкой на данные мониторинга Консалтинговой группы «А-95».

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Так, «Укрнафта» в ряде областей снизила стоимость бензина и дизельного горючего на 70 коп./л и на 20 коп./л — на газ и вышла на единые цены в сети: 53,79 грн/л бензин, 52,79 грн/л дизтопливо и 35,79 грн/л газ. Таким образом, с начала недели «светлые» в государственной сети подешевели на 1,68 грн/л, газ — на 20 коп./л.

Более активно пересматривают стоимость горючего именно региональные сети.

Во второй раз с начала марта снижают цены на бензин полтавские сети BVS и «Автотранс». 20 марта у первой бензин и дизтопливо недосчитались 1 грн/л (55,99 грн/л и 54,99 грн/л соответственно), у второй — 50 коп./л (56,48 и 55,48 грн/л). В общей сложности за последние две недели А-95 у BVS просел на 2 грн/л, в «Автотрансе» — на 1,50 грн/л.

Подешевел на 1 грн/л бензин и у Mango, до 53,49 грн/л. С начала недели горючее в сети просело на 1,50 грн/л. Недосчитался 1 грн/л и бензин в днепропетровской сети Neftek, цены у которой этот вид горючего были тождественными с премиальным сегментом. Кроме бензина, у компании подешевел и газ (-50 коп./л, до 37,49 грн/л).

Меньше чем на 1 грн/л снизились цены на бензин и дизтопливо в Chipo, Marshal, Motto, Green Wave, Фактор, «Параллели».

На станциях сети «Авантаж 7», цены на газ в которой в среднем одни из самых маленьких в стране, снизились на 30 коп./л, до 34,45 грн/л.

Кроме того, LPG точечно подешевел на 10−50 коп./л в БРСМ-Нефти, Chipo, AMIC, Marshal, Motto и Green Wave.

Изменение розничных цен на топливо на АЗК с 19 по 20 марта 2025 г., грн/л: